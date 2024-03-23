"Тремтів як маленька суч*а": Ф'юрі принизив Усика через удар нижче пояса від Дюбуа

Тайсон Ф'юрі продовжує вести словесну атаку на Олександра Усика. Британець пригадав, як його співвітчизник Даніель Дюбуа не за правилами відправив українця на ринг.

Ще в середині лютого в Саудівській Аравії мав відбутися бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. На це звання претендують Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

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Ф'юрі принизив перемогу Усика над Дюбуа

Втім за кілька тижнів до поєдинку британець отримав розсічення над оком під час тренування. Це змусило організаторів змістити бій на 18 травня. Тим часом, напруга навколо цієї зустрічі лише зростає.

"Циганський король" у притаманній собі манері не цурається словесно атакувати Усика. Так, Тайсон згадав про поєдинок Олександра із Даніелем Дюбуа. Тоді британець вдарив українця нижче пояса та відправив його на ринг.

Втім суддя зафіксував порушення з боку Дюбуа та дав Усику час піднятися. Тим не менше, Ф'юрі не згоден із рішенням рефері та вважає, що Олександр був відправлений у нокдаун.

Я знищу Усика. В останньому поєдинку він отримав удар від Дюбуа в тіло і після цього лежав та тремтів як маленька суч*а. Суддя повинен був тоді відрахувати нокаут. Я просто розповідаю факти. А це факт, що Усик був нокаутований в тіло,

– заявив Ф'юрі.

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Битва непереможних

Нагадаємо, що тоді Усик таки піднявся на ноги та продовжив бій, щоб у 9 раунді відправити Даніеля в нокаут. Українець залишається непереможним на професійному рівні – 21 перемога у 21-му бою (14 – достроково).

У свою чергу Ф'юрі також ще не програвав на рівні профі – 34 перемоги у 35-ти поєдинках. Єдиним виключенням стала нічия проти Деонтея Вайлдера у 2018 році. Свій останній бій Тайсон виграв у ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, при цьому побувавши у нокдауні.