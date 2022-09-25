Проткну його обличчя своїм кулаком, – Ф'юрі прокоментував можливу зустріч з Усиком
Джерело:Boxing Scene
Тайсон Ф'юрі розповів, чи відбудеться вже таки поєдинок з Ентоні Джошуа. Також він згадав і про Олександра Усика.
Ф'юрі: Ми запропонували їм бій 17 грудня в Саудівській Аравії
Коли Усик повідомив, що не вийде на ринг у цьому році, то Тайсон почав шукати йому заміну. Він звернувся до Джошуа, той навіть погодився на зустріч.
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Та чи відбудеться цей бій наразі не відомо, Ф'юрі не терпиться вийти на ринг, тому він не збирається чекати і на Ентоні.
Близько трьох тижнів тому я був налаштований оптимістично, але підписання контракту не повинно займати стільки часу. Дізнаємося все до понеділка, якщо ні – я йду далі. Я не буду чекати хлопця, який програв три з останніх п'яти боїв. Йому пощастило, що я даю йому шанс битися за титул, але я не збираюся дивитися на те, як вони диктують мені своє лайно,
– сказав Ф'юрі.
"Циганський король" також поділився думками щодо можливої зустрічі з українським боксером. Знову не обійшлося без образ.
"Усик? Ми запропонували їм бій 17 грудня в Саудівській Аравії, але Усик відповів, що отримав травму, тому не буде готовий до наступного року. І тепер він каже, що я його боюся. Маленьке лайно з середньої ваги, я проткну його обличчя своїм кулаком", – наголосив Тайсон.
Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- Усик не прагне виходити на ринг якнайшвидше. 20 серпня він переміг Ентоні Джошуа, то ж логічно, що йому знадобиться час для відновлення. До того ж боксер майже пів року не був в Україні. Він також хоче присвятити час для своїх рідних.
- Промоутер британця Френк Уоррен запевнив, що чекає на протистояння Ф'юрі та Усика. Він навіть назвав можливу дату зустрічі.
- Також нещодавно український боксер розповів, коли планує йти з великого боксу.