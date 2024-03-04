Тайсон знову надуває щоки: Ф'юрі розповів, в якому раунді він збирається нокаутувати Усика

Олександр Усик стане на шляху Тайсона Ф'юрі до звання абсолютного чемпіона світу. Британець вважає, що йому вистачить трохи більше половини бою для перемоги над українцем.

Вже в середині травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбудеться бій між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Оптимістичний прогноз Ф'юрі

Зустріч мала відбутися ще 17 лютого, але була скасована через травму "Циганського короля". Ф'юрі отримав розсічення над оком під час тренування, що унеможливило поєдинок.

Тим часом, Тайсон вже повернувся до тренувань та почав нові спроби тиснути на Усика через свої ораторські здібності. Ф'юрі висловив свою думку щодо того, в якому раунді йому вдасться впоратися з українцем.

Стилі роблять бої. Усик провів лише два чи три бої у надважкій вазі і, чесно кажучи, він мене не дуже вразив. Він робить те, що повинен робити. У нього є свої перемоги. Йому заплатили, він виконав свою роботу і йде додому. Чи достатньо цього, щоб перемогти "Циганського короля"? Я так не думаю, але удачі йому. Якщо він це зробить, я потисну йому руку. Якщо ні, я перейду до іншого суперника.. Думаю, що здолаю його за сім раундів,

– висловився Ф'юрі.

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Кар'єра Усика та Ф'юрі

Нагадаємо, що Усик має стовідсотковий відсоток перемог на професійному рівні – 21-а у 21-му бою. З них 14 українцеь завершував нокаутом. Свій останній бій Олександр виграв у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді

У свою чергу Ф'юрі також досі є непереможеним. Тайсон був сильнішим у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 перемоги нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.