Сербський боксер, який колись працював з Олександром Усиком, поділився думками щодо майбутнього поєдинку з Ф'юрі. Він назвав переможця зустрічі.

Сербський суперважковаговик Санел Хасанович, який працював у тренувальному таборі Олександра Усика перед перенесеним поєдинком українця з Тайсоном Ф'юрі, дав свій прогноз на майбутній бій. Він виокремив українського боксера.

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Усик – Ф'юрі: черговий прогноз на бій

"Мені дуже сподобався досвід перебування в таборі Олександра Усика. Крім можливості тренуватися з чемпіоном світу, я отримав великий заряд упевненості та значно покращив боксерські навички.

Усик – справжній чемпіон, думаю, він переможе Ф'юрі. Він не звертає на себе так багато уваги, як Тайсон, у цей час він важко працює в залі", – заявив він.

Усик – Ф'юрі: головне

Поєдинок Олександра Усика проти Тайсона Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, що на початку лютого Ф'юрі отримав розсічення під час тренування. Поєдинок, який був запланований на 17 лютого, перенесли.

Після цього команда українського боксера наполягла на новому пункті у контракті – Ф'юрі підлягатиме штрафним санкціям у разі скасування бою з Усиком.

Бій переносять вже не вперше. Спершу його запланували на грудень 2023 року, але після бою з Нганну у жовтні Тайсон вирішив взяти більше часу на відновлення.