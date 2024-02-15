Британський боксер важкої ваги Роман Ф’юрі, брат Тайсона Ф’юрі, поділився думками щодо поєдинку з Олександром Усиком. Він прокоментував травму брата.

Ф'юрі-молодший розповів про те, як його брат отримав травму під час спарингу. Він наголошує, що це було ненавмисно.

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Як Ф'юрі отримав травму

"Це точно був лікоть. Спочатку я подумав, що це аперкот, але він закінчився ударом ліктя, який наніс розсічення. Це одна з таких речей, які я не можу назвати навмисними, бо там не був. Здається, що Смакічі добрий хлопець. Таке трапляється. Люди будуть говорити, що хочуть.

Навіть якби це сталося на старті табору, це все одно сильне розсічення, для якого потрібен час на відновлення. Це просто жахлива річ, яка трапляється. Ти тут нічого не вдієш. Який сенс виходити в ринг із розсіченням? Потрібно чекати, поки воно заживе", – розповів Роман.

Підготовка Ф'юрі до бою з Усиком

Також Ф'юрі-молодший зауважив, що його брат не буде виходити на ринг, якщо не буде готовим.

Дивіться, я впевнений у Тайсоні. Він досвідчений боксер та знає бокс. Якщо він відчуває, що буде готовий, він поб'ється. Якщо не відчуватиме, що готовий – він не битиметься. Тут все просто. Може, на нього і тиснули, але я на 100% упевнений у ньому,

– заявив він.

За словами Романа, Тайсон перебуває дуже хорошій формі. Він багато часу приділяє підготовці. Брат прогнозує що надалі "він буде зовсім іншим звіром" та "знесе Усика".

"Так багато людей сумнівалися в ньому всю його кар'єру, вважали його за андердога, а він виходив і зносив хлопців. Як Деонте Вайлдер, як Кличко. Те саме буде і з Усиком! А після цього, на мою думку, йому вже можна вішати рукавички на цвях, доводити буде нічого", – додав Ф'юрі-молодший.

, що нова дата поєдинку Усик – Ф'юрі – 18 травня 2024 року. Місце проведення залишається тим же – Ер-Ріяд, Саудівська Аравія.