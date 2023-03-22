"У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити": бій за абсолют Усик – Ф'юрі може бути врятованим

Боксерську спільноту сколихнула шокуюча новина – бою за абсолют між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі не буде. Згодом з'явилась більш оптимістичні новини, які вселяють надію у можливість проведення двобою Усик – Ф'юрі.

Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, розповів, як можна врятувати поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у важкій вазі. Начебто він вже переконав британця прийняти умову можливого реваншу.

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Воррен: У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити

Промоутер заявив, що у них є два дні на те, щоб знову спробувати вдарити по руках щодо бою Усик – Ф'юрі.

"Потім ми зайнялися тим, як будуть ділитися гроші в ньому. Матч-реванш перетворився на другорядне шоу. Чому це не можна подолати, якщо Усик хоче бою? Знаєте, чому вони хочуть пункт про реванш? Тому що це 2 виплати. Вони не збираються отримувати зарплату ніде, окрім Тайсона. Ми готові укласти таку саму угоду про матч-реванш, як вони зробили з Ентоні Джошуа", – розповів Воррен.

Ми з Алексом повернемося до бою та спробуємо укласти угоду. У нас є, можливо, два дні, щоб це зробити,

– уточнив промоутер.

Нагадаємо, що начебто українець вже закінчив тренувальний табір, де розпочав підготовку до бою проти "Циганського короля".

Спершу очікувалось, що поєдинок за абсолют повинен був відбутись 29 квітня 2023 року. Багато розмов було навколо можливого двобою, а інтерес до нього словесними перепалками підігрівали самі боксери. Однак наразі їх особиста зустріч була лише через пресу або у соціальних мережах.

Відзначимо, що раніше промоутер українця Олександр Красюк на своїй сторінці в інстаграмі підтвердив інформацію про зірвання бою.