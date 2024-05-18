Усик – Ф'юрі: повний андеркард боксерського супершоу в Ер-Ріяді

У суботу, 18 травня, в столиці Саудівської Аравії відбудеться довгоочікуваний бій Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Непереможені боксери битимуться за абсолютне чемпіонство у королівському дивізіоні.

Вечір боксу в Ер-Ріяді розпочнеться о 19:00. В рамках грандіозного шоу відбудеться ще дев'ять цікавих поєдинків, пише 24 Канал.

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Хто битиметься в андеркарді бою Усик – Ф'юрі

Олександр Усик буде не єдиним українцем, який братиме участь у вечорі боксі. Даніель Лапін проведе бій проти португальця Октавіу Пудівітра. Боксери битимуться за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі. У професійній кар'єрі Лапіна 9 перемог у 9 поєдинках.

Також в рамках мегашоу відбудуться два титульні поєдинки. Джей Опетая та Майріс Брієдіс визначать чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі. А Джо Кордіна та Ентоні Какаче проведуть бій за пояс чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі.

Список боїв андеркарду Усик – Ф'юрі

Тайсон Ф'юрі – Олександр Усик , бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі

, бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі Джей Опетая – Майріс Брієдіс, бій за вакантний титул чемпіона світу за версією IBF у важкій вазі

Джо Кордіна – Ентоні Какаче, бій за титул чемпіона світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі

Сергій Ковальов – Робін Сафар, рейтинговий бій у важкій вазі

Френк Санчес – Агіт Кабаєл, рейтинговий бій у надважкій вазі

Марк Чемберлен – Джошуа Олувасеун, рейтинговий бій у легкій вазі

Мозес Ітаума – Ілля Мезенцев, рейтинговий бій у надважкій вазі

Айзек Лоу – Хассібула Ахмаді, рейтинговий бій у напівлегкій вазі

Даніель Лапін – Октавіо Пудівітр, бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі

– Октавіо Пудівітр, бій за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі Девід Ньїка – Міхаель Зайтц, рейтинговий бій у важкій вазі

Усі поєдинки андеркарду транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Головний бій вечора Усик – Ф'юрі розпочнеться не раніше 00:30 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Усик – Ф'юрі.