Пекельна битва за абсолют: Усик опублікував новий вогняний постер до бою із Ф'юрі – фото
Джерело:інстаграм Олександра Усика
Через травму Тайсона Ф'юрі поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу довелось змістити на травень. Проте Олександра Усик не засмучується та продовжує підготовку.
На 17 лютого був призначений топовий бій у Саудівській Аравії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його підсумками світовий бокс отримав би нового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
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Однак поєдинок був зірваний через травму Ф'юрі. Британець під час спарингу отримав розсічення над оком, тому бій довелось перенести. Організатори оголосили, що поєдинок Усик – Ф'юрі пройде 18 травня.
Українець на своїй сторінці в інстаграм опублікував новий пост про бій, підписавши його філософським: "Травень так травень. Я на шляху". Крім того, Олександр прикріпив пекельний постер до поєдинку вже з оновленою датою.
Постер до бою Усик – Ф'юрі / instagram.com/usykaa
Зазначимо, що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.
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Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.