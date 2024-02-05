Пекельна битва за абсолют: Усик опублікував новий вогняний постер до бою із Ф'юрі – фото

Через травму Тайсона Ф'юрі поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу довелось змістити на травень. Проте Олександра Усик не засмучується та продовжує підготовку.

На 17 лютого був призначений топовий бій у Саудівській Аравії між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. За його підсумками світовий бокс отримав би нового абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

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Однак поєдинок був зірваний через травму Ф'юрі. Британець під час спарингу отримав розсічення над оком, тому бій довелось перенести. Організатори оголосили, що поєдинок Усик – Ф'юрі пройде 18 травня.

Українець на своїй сторінці в інстаграм опублікував новий пост про бій, підписавши його філософським: "Травень так травень. Я на шляху". Крім того, Олександр прикріпив пекельний постер до поєдинку вже з оновленою датою.



Постер до бою Усик – Ф'юрі / instagram.com/usykaa

Зазначимо, що Ф'юрі залишається непереможеним. Британець тріумфував у 34-ти боях з 35-ти на професійному рівні (24 – нокаутом) та розписав нічию з Деонтеєм Вайлдером.

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Що стосується українця, то у нього ідеальний показник – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олександр завершував нокаутом. свій Свій останній поєдинок Усик провів у серпні 2023 року, відправивши Даніеля Дюбуа в нокаут у дев'ятому раунді.