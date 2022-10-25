"Пияка, давай битись": Усик викликав Ф'юрі на бій новою зухвалою заявою
Джерело:SecondsOut
Олександр готовий зійтись із Тайсоном в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Правда, поки суперники не можуть узгодити дату поєдинку.
У серпні цього року Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець зміг ахистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.
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Очікувалось, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій поки відкладається через неузгодження дати.
Тим часом боксери обмінюються словесними випадами один на одного. Особливо активний у цьому Тайсон, який погрожує Усику та кидає на його адресу образливі слова. Втім і українець відповідає Ф'юрі. Наприклад, в останній заяві Олександр назвав свого візаві пиякою.
Я звертаюся до Тайсона Ф'юрі. Гей, Тайсоне, пияко! Давай зробимо це. Пияка, давай битись! Давай визначимо, хто найкращий у дивізіоні, хто найкращий у світі. Тайсон Ф’юрі, ти п'яниця,
– заявив Усик.
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Чісора замість Усика:
- Нагадаємо, що у квітні Ф'юрі здолав Вайта та захистив пояс WBC. Він викликав на бій у грудні Усика, але українець не планує повертатись на ринг цього року.
- Бою за абсолют доведеться зачекати до 2023 року. Промоутер "Циганського короля" допустив, що бій з Усиком може пройти у березні.
- 3 грудя Тайсон Ф'юрі буде битись із Дереком Чісорою, якого вже двічі перемагав (у 2011 та 2014 роках).
- Чісора ж має неприємну статистику боїв з українцями. У 2012 році Дерека здолав Володимир Кличко, а у 2020-му британець програв Олександру Усику.
- Після цього британець ще двічі програв Джозефу Паркеру, поки у липні цього року не здолав Кубрата Пулєва.