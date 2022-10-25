"Пияка, давай битись": Усик викликав Ф'юрі на бій новою зухвалою заявою

Олександр готовий зійтись із Тайсоном в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Правда, поки суперники не можуть узгодити дату поєдинку.

У серпні цього року Олександр Усик вдруге поспіль переміг Ентоні Джошуа. Українець зміг ахистити пояси WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Очікувалось, що наступним суперником українця стане Тайсон Ф'юрі, який володіє поясом WBC. Однак їх бій поки відкладається через неузгодження дати.

Тим часом боксери обмінюються словесними випадами один на одного. Особливо активний у цьому Тайсон, який погрожує Усику та кидає на його адресу образливі слова. Втім і українець відповідає Ф'юрі. Наприклад, в останній заяві Олександр назвав свого візаві пиякою.

Я звертаюся до Тайсона Ф'юрі. Гей, Тайсоне, пияко! Давай зробимо це. Пияка, давай битись! Давай визначимо, хто найкращий у дивізіоні, хто найкращий у світі. Тайсон Ф’юрі, ти п'яниця,

– заявив Усик.

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Чісора замість Усика: