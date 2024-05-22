"Натхненне українськими лідерами": промоутер Усика пояснив його вбрання перед виходом на ринг

Олександр Красюк прокоментував костюм Олександра Усика перед виходом на бій з Тайсоном Ф'юрі. Він відзначив важливий сенс вбрання.

В ніч з 18 на 19 травня відбувся історичний бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. На ринг українець вийшов в образі отамана, де на спині накидки було написано "ФК Полісся".

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Сенси, закладені у вбранні Усика

Олександр Красюк зазначив, що Олександр Усик – це реалізація козака-воїна, ця культура у нього в серці. Зокрема справа не лише в одязі, а й у його мисленні.

Козаки – воїни 17 століття. Гетьман, отаман, глава держави, який сам був воїном, лідером, мав це. Якщо ви подивіться на деякі історичні малюнки Богдана Хмельницького, дуже важливої особистості в історії України, то це вбрання було натхнене цими лідерами,

– розповів промоутер Олександра Усика.

Олександр Усик став найкращим боксером світу рейтингу P4P за версією The Ring. Лідерство втратив японець Наоя Інуе.

Цікаво, що завдяки своїй перемозі на “Kingdom Arena”, Олександр Усик став третім боксером в сучасній історії, який досяг абсолютного чемпіонства в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося лише Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.