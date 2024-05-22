"Натхненне українськими лідерами": промоутер Усика пояснив його вбрання перед виходом на ринг
Джерело:Boxing King Media
Олександр Красюк прокоментував костюм Олександра Усика перед виходом на бій з Тайсоном Ф'юрі. Він відзначив важливий сенс вбрання.
В ніч з 18 на 19 травня відбувся історичний бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. На ринг українець вийшов в образі отамана, де на спині накидки було написано "ФК Полісся".
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Сенси, закладені у вбранні Усика
Олександр Красюк зазначив, що Олександр Усик – це реалізація козака-воїна, ця культура у нього в серці. Зокрема справа не лише в одязі, а й у його мисленні.
Козаки – воїни 17 століття. Гетьман, отаман, глава держави, який сам був воїном, лідером, мав це. Якщо ви подивіться на деякі історичні малюнки Богдана Хмельницького, дуже важливої особистості в історії України, то це вбрання було натхнене цими лідерами,
– розповів промоутер Олександра Усика.
Цікаво, що завдяки своїй перемозі на “Kingdom Arena”, Олександр Усик став третім боксером в сучасній історії, який досяг абсолютного чемпіонства в різних вагових категоріях. Раніше це вдавалося лише Теренсу Кроуфорду та Наої Іноуе.