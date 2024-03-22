Тайсон – не найкращий "реваншер": Красюк повідомив, коли відбудеться другий бій Усика з Ф'юрі

Нова дата бою за абсолют у хевівейті між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком офіційно затверджена. Однак Олександр Красюк сумнівається, що "Циганський король" наважиться на поєдинок.

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика, зізнався у своїх сумнівах стосовно бою з Тайсоном Ф'юрі. Як відомо, поєдинок перенесли на 18 травня через розсічення ока у чемпіона WBC.

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Ф'юрі може повторити "фокус" з перенесенням бою

Журналісти видання WBN поцікавилися у Красюка стосовно ймовірної дати реваншу бою Усик – Ф'юрі. На що промоутер заявив, що сумнівається у проведенні навіть першого бою. Річ у тім, що через британця історія з перенесенням повторювалася вже чотири рази.

Немає жодної гарантії, що бій із Фʼюрі коли-небудь таки відбудеться. Він ухилявся вже чотири рази поспіль. Ми навіть вирішили припинити всі жарти та критику щодо Люка, щоб підтримати його впевненість. Тому, якщо ми можемо ще щось зробити, щоб допомогти йому вийти у ринг до Усика, ми готові,

– заявив Красюк.

Тож прогнозувати дату повторного бою невдячна справа. Втім, генеральний директор K2 Promotions Ukraine окреслив ймовірні терміни.

"Теоретично, матч-реванш повинен відбутися до кінця 2024 року. Однак ми всі знаємо, що Тайсон – не найкращий у світі "реваншер". Після того, як він програє Усику в першому поєдинку, його подальші дії взагалі важко передбачити", – повідомив Красюк.

За словами Красюка, мета Усика – здобути четвертий пояс та стати абсолютним чемпіоном. Після виконання цієї місії українець буде розглядати наступні пропозиції.