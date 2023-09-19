Постріл в голову: промоутер Усика поставив на місце Ф'юрі, який поливає брудом українця – фото

Олександр Красюк відреагував на слова Тайсона щодо нечесності перемоги Усика над Дюбуа. Він пригадав кумедний епізод з ранньої кар'єри "Циганського короля".

Наприкінці серпня Олександр Усик провів другий захист чемпіонських поясів WBA, WBО та IBF у надважкій вазі. Українець переміг британця Даніеля Дюбуа нокаутом у 9 раунді.

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Перед цим у поєдинку стався скандальний епізод. Суперник вдарив Усика нижче пояса, через що українець впав і не міг піднятися кілька хвилин. Суддя зарахував порушення з боку Даніеля та дав час Олександру на те, щоб оговтатися.

Втім команда Дюбуа наполягає, що боксер вдарив у корпус Усику і це мав бути нокаут. Підтримати співвітчизника вирішив і Тайсон Ф'юрі, який за першої ж можливості користається нагодою облаяти українця.

Це не був удар нижче пояса. Він прийшовся в пояс. Усе, що нижче пояса, – це заборонений удар. Ми всі знаємо, що це не був удар нижче пояса. Усика побили чесно та справедливо. Він чесно програв нокаутом після удару по корпусу. Цей удар його покалічив. І мені дуже шкода Даніеля, тому що зараз він має бути об’єднаним чемпіоном світу і перебувати на шляху до бою зі мною за найбільший гонорар, який він колись побачить у своєму житті. Я не знаю, чи вразливий Усик до ударів по корпусу, але його обличчя теж вразливе. Я побачив, як Усик здався як маленька суч*а, а потім стогнав та плакав через це п’ять хвилин,

– заявив "Циганський король".

Промоутер Олександра Усика вирішив потролити Тайсона Ф'юрі, який занадто багато говорить про українця. Олександр Красюк опублікував смішне фото із британцем з підписом: "Як думаєте, низький удар чи не низький?".

На знімку кадр з одного із ранніх боїв Ф'юі проти Лі Свонбі. Тоді 20-річний Тайсон після одного зі своїх ударів схибив та потрапив собі в обличчя.



Як Ф'юрі вдарив себе / інстаграм Красюка

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Нагадаємо, що після двох перемог Усика над Джошуа команда українця довго вела перемовини із Ф'юрі щодо бою за звання абсолютного чемпіона світу. Саме Тайсону належить пояс WBC, якого не вистачає Усику.

Втім британець всіляко уникав поєдинку. висуваючи все нові вимоги до українця. Врешті-решт зустріч так і не сталась, а Ф'юрі вирішив провести бій-пародію проти ексчемпіона ММА Френсіса Нганну.