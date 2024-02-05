"Він і не збирався битись": ексчемпіон світу розкусив план Ф'юрі перед боєм із Усиком

У суботу, 17 лютого, мав відбутися бій Олександр Усик – Тайсон Ф'юрі. Ця битва була б історичною, адже в ній мав визначитися перший абсолютний чемпіон світу хевівейту в епоху чотирьох поясів.

Проте цього не станеться через травму, яку отримав британський боксер під час спарингу. Внаслідок пропущеного удару Тайсон Ф'юрі отримав глибоке розсічення, тож йому довелося накласти 11 швів.

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Сумніви щодо мотивації Ф'юрі

На перенесення бою, якого чекала вся боксерська спільнота, відреагував колишній чемпіон світу Карл Фроч. Він все ще сподівається, що супербитва відбудеться, але має скепсис через постійні проблеми "Жадібного пуза".

Усик та Ф'юрі можуть так ніколи й не зустрітись. Думаю, що зараз Тайсон вийшов з бою та чекає, тому що з того, що я бачив, що він сказав і як поводився, його душа більше не лежить до боксу. Я думаю, він заробив багато грошей. Не впевнений, наскільки серйозно він займається спортом, він уже на фінішній прямій.

Він вже не робить так багато удаваних ударів, його відправляли в нокдаун 4 чи 5 разів у його останніх боях, і що зараз з його кар'єрою? Де він хоче бути? У нього багато грошей, він досягнув багато у своїй кар'єрі. Він проводить професійні поєдинки уже довгий час, понад 15 років.

Я просто сподіваюсь, що він все ще хоче цього бою. Сподіваюсь, він все ще має бажання, тому що, якщо він це зробить – це буде чудово, і ми дізнаємось, хто є абсолютним королем надважкої ваги. Я не думав, що Тайсон буде битись з Усиком у лютому, і, виявилось, що він і не збирався", – сказав Фроч.

Нагадаємо, що вже відома нова дата проведення поєдинку – 18 травня.