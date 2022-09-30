Промоутер Ф'юрі розповів, коли може відбутися бій з Усиком
Джерело:Boxing News 24
Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, поділився планами свого клієнта на найближчий час. Він розповів, чи вийде "Циганський король" на ринг з Ентоні Джошуа та чи відбудеться бій з Олександром Усиком.
За словами промоутера, Тайсон хоче вийти на ринг вже цього грудня. Однак ім'я наступного суперника Ф'юрі йому невідоме.
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Воррен: Ми укладаємо контракт із чистого аркуша, це потребує часу
Воррен розповів про переговори з командою Джошуа.
"Де контракт? Підпишіть його. Де телефонний дзвінок? Сьогодні Джордж (син Воррена – ) зробив декілька телефонних дзвінків, і ніхто не передзвонив. Отже, що ми маємо думати?
Ми укладаємо контракт із чистого аркуша, це потребує часу. Зробили, відправили його їм і нічого не отримали назад. Це правильно?
Слухайте, від них нічого не повертається. Ми не сидимо склавши руки. Звісно, ми розмовляємо з іншими людьми. Якщо він не збирається підписувати та готуватися до роботи, ми не збираємося наполягати. У нас буде план Б", – сказав промоутер.
Також фахівець прокоментував можливу зустріч британця з українським боксером.
Ф'юрі хоче битися. Він б'ється 3 числа. Він готовий до великого поєдинку у лютому чи березні проти Усика. Він мав один бій за рік,
– додав Воррен.
З ким Ф'юрі може вийти на ринг цього року
Нещодавно у своїх соцмережах Ф'юрі оголосив ім'я свого наступного суперника. Він звернувся до Махмуда Чарра. Той погодився на зустріч з "Циганським королем".
Чарр поступився нокаутом у 4-му раунді Віталію Кличку у 2012 році, українець захищав титул WBC.