Тотальна зневіра у чемпіона: Майк Тайсон спрогнозував переможця бою Усик – Ф'юрі

Більшість прихильників боксу з нетерпінням чекають на бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті, у якому Олександр Усик спробує закрити рот усім фанам Тайсона Ф'юрі. "Залізний Майк" вже заговорив про переможця бою.

Олександр Усик спеціально заради бою Тайсон Ф'юрі проти Френсіса Нганну відвідав Саудівську Аравію. На очах українця ледь не відбулась сенсація, коли у 3-му раунді "Циганський король" побував у нокдауні. Однак судді за роздільним рішенням таки віддали перемогу наступному супернику українського боксера.

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Сміливий вердикт від "Залізного Майка"

Однак здивоване обличчя Усика після падіння на ринг Ф'юрі досі перед очима уболівальників боксу. Навіть після цього моменту багато хто вірить у перемогу Тайсона над українським чемпіоном світу.

Натомість Олександр готовий закрити рот таким прихильникам британця, які роблять із його одноосібного фаворита майбутнього протистояння за абсолют у хевівейті. Одним із таких фанів "Жадібного пуза" є легендарний Майк Тайсон, який теж відвідав бій Ф'юрі – Нганну.

"Залізний Майк" зробив сміливий прогноз на переможця бою Усик – Ф'юрі.

Я думаю Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика. Так, він поб'є його,

– заявив "Залізний Майк".

Наразі невідомо, коли саме відбудеться бій за абсолют. Спершу поговорювали про 23 грудня 2023 року. Однак після поєдинку проти Нганну у Ф'юрі почали заявляти про перенесення зустрічі на наступний 2024-й рік. У команді британця називали лютий нового року або аж 2 березня 2024-го.

Все почалось із того, що з'явилась інформація про травму Тайсона. Українська команда чекає офіційних документів, які би підтвердили ушкодження британця. Адже такі слова можуть бути лише черговою відмазкою від Ф'юрі, який усіма силами відтерміновує зустріч із Усиком, а сміливий лише на публічних заявах.