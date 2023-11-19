"Він ганьбить себе": колишній чемпіон прокоментував скандальну битву поглядів Усика та Ф'юрі

У четвер, 16 листопада, відбулася спільна пресконференція Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі. На ній було оголошено офіційну дату бою за абсолют.

Супербитва відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії. Протягом офіційного заходу "Жадібне пузо" поводив себе дуже нахабно, а все закінчилося дуеллю поглядів, де британець ледь не влаштував бійку.

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Ф'юрі зробив собі тільки гірше

Така поведінка Тайсона Ф'юрі не здивувала, але вкотре розчарувала багатьох фанатів боксу. Ексчемпіон світу Карл Фроч прокоментував дії британського боксера під час пресконференції та битви поглядів з Олександром Усиком.

Мені стало нудно слухати Ф’юрі. Я думаю, що він ганьбить себе. І я вважаю, що Олександр Усик гідно себе поводив, навіть попри мовний бар’єр і те, що йому було складно донести свої думки так, як він хотів. Виходячи з його мови тіла та інтерпретації тих коротких фраз, які він сказав, Усик дуже добре вийшов із цієї ситуації, а Тайсон Ф’юрі тепер – поганий хлопець, якому всі бажають поразки.



Я говорю не про себе. Я маю на увазі реакцію, яку він отримав. Якщо почитати коментарі в соціальних мережах, під роликами на ютубі, то Тайсон Ф’юрі не досяг своєю промовою нічого хорошого,

– сказав Фроч

Нагадаємо, що переможець майбутнього "бою століття" стане першим абсолютним чемпіоном в історії хевівейту в епоху чотирьох поясів. Останнім абсолютом у королівській ваговій категорії у 2000 році був Леннокс Льюїс, проте він володів тільки трьома поясами.

Хто такий Карл Фроч