"З кожним боєм він почувається все комфортніше": ексчемпіон світу назвав фаворита "бою століття"

Джонні Нельсон поділився думками про майбутній бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Він виокремив для себе одного боксера.

Вже 18 травня у столиці Саудівської Аравії відбудеться бій Олександра Усика і Тайсона Ф'юрі. Боксери змагатимуться за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

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Джонні Нельсон про поєдинок Усик – Ф'юрі

Він заявив, що обидва бійці можуть перемогти нокаутом, але Усик наразі виглядає краще.

Обидва бійці, без сумніву, можуть перемогти нокаутом. З кожним боєм у надважкій вазі Усик почувається комфортніше. Я знаю, що у нього було п’ять спаринг-партнерів серед боксерів надважкої ваги. Я розмовляв із трьома з них. Вони сказали, що Усик під час раундів стає сильнішим, і він добре впорався з усіма п’ятьма бійцями,

– розповів Нельсон.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу надважкої вагової категорії в епоху чотирьох поясів.

Поєдинок мав відбутись 17 лютого, але був перенесений через травму Тайсона Ф'юрі, який розсік брову під час тренувань.

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