Тримайте його семеро: Ф'юрі ледь не влаштував бійку на битві поглядів – пекельне відео

"Бій століття" за корону абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні був офіційно оголошений. Суперники встигли провести першу дуель поглядів.

16 листопада Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик провели спільну пресконференцію, на якій оголосили дату бою за абсолют. Довгоочікуваний поєдинок відбудеться 17 лютого в Саудівській Аравії, пише 24 Канал.

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Як пройшла битва поглядів

Протягом усієї пресконференції "Жадібне пузо" ображав Усика, намагаючись вивезти його з рівноваги. Проте українець не піддався на провокації скандаліста.

Після завершення пресконференції боксери провели битву поглядів. Ф'юрі вирішив продемонструвати свою силу, навалившись на Усика. Та все ж українець з гідністю завершив дуель поглядів. Потім "Циганський король" влаштував клоунаду, ніби він хоче побитись прямо в залі. Втім, охоронці втримали гарячкуватого Тайсона.

Відео дуелі поглядів боксерів

Перший раунд зустрічі чемпіонів виявився дуже напруженим. Тепер боксери розпочнуть напружену підготовку до бою. Ціна поєдинку дуже висока – на кону стоять усі пояси хевівейту. Востаннє бій за абсолют проводився в далекому 1999 році.