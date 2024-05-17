Остання зустріч перед битвою: онлайн-трансляція церемонії зважування "бою століття" Усик – Ф'юрі

Уже в суботу, 18 травня, відбудеться епохальна подія у світі боксу. Вперше за останню чверть століття в "королівській" ваговій категорії з'явиться абсолютний чемпіон.

Наразі у столиці Саудівської Аравії добігають до кінця офіційні заходи медіатижня перед поєдинком Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі. Кульмінацією ж стане вихід у ринг обох боксерів на "Kingdom Arena", пише 24 Канал.

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Останній захід перед боєм

Напередодні відбулася фінальна пресконференція спортсменів. Після неї боксери провели битву поглядів, але британець влаштував на ній клоунаду й не спромігся подивитися в очі українському чемпіону.

У п’ятницю ж, 17 травня, боксери візьмуть участь в офіційній церемонії зважування. Цю процедуру пройдуть усі учасники андеркарду вечора боксу в Ер-Ріяді.

Вона розпочнеться о 20:00. Вихід претендентів на абсолют Олександра Усика й Тайсона Ф'юрі очікується о 21:00.

Дивіться онлайн церемонію зважування перед боєм Усик – Ф'юрі

. Після оголошення бою Усик – Ф'юрі явним фаворитом вважався британський боксер. Проте за день до битви букмекери змінили свою думку й наразі мінімальну перевагу вже віддають українському чемпіону.

Нагадаємо, що "бій століття" відбудеться в ніч з 18 на 19 травня та розпочнеться не раніше 00:30. Переможець стане першим абсолютним чемпіоном світу в хевівейті в епоху чотирьох поясів.