Нокдаун та кров Ф'юрі: як Усик став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті – відеоогляд

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі зійшлись на ринзі у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Боксери визначили нового абсолютного чемпіона світу у хевівейті.

Останнім абсолютним чемпіоном у цій ваговій категорії був легендарний Леннокс Льюїс. Було ще у далекому 1999-му році. Але тоді Льюїс здобув перемогу над Евандером Холіфілдом у бою лише за три чемпіонські титули, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик переміг Ф'юрі та став абсолютним чемпіоном світу у хевівейті

Хайлайти поєдинку

Його наступником став Олександр Усик, який за роздільним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі. Хоча міг українець достроково перемогти британця, коли у 9-му раунді відправив його у нокдаун. Після поєдинку промоутер Усика заговорив, що суддя вкрав нокаут в Олександра.

Попри це український боксер втілив свою мрію у реальність. У цьому двобої було усе: кров, нокдаун, емоції та неймовірне шоу.

Відеоогляд бою Усик – Ф'юрі

Після поєдинку інсайдер Майкл Бенсон повідомив про підозру перелому щелепи в Усика, тому українець не прибуде на пресконференцію. Однак згодом, на щастя, Олександр прийшов на спілкування із пресою, попри гучні інсайди про проблеми із його здоров'ям.

Попереду у бійців ще бій-реванш, який орієнтовно відбудеться у жовтні 2024-го. Тому у Тайсона ще буде шанс.