Коли відбудеться бій Усик – Ф'юрі: легенда боксу пролив світло на терміни відновлення Тайсона

Леннокс Льюїс провів паралель між травмою Ф'юрі під час спарингу та боєм Тайсона із Отто Валліном. Колишній абсолютний чемпіон вважає, що бій британця з Усиком відбудеться не раніше літа.

17 лютого в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі повинні були провести бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Втім зустріч буде перенесено.

До теми Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили неприємну травму

Причиною стала травма Тайсона Ф'юрі, яку він отримав під час спарингу в рамках підготовки до поєдинку. "Циганський король" отримав розсічення над правим оком.

Поки що невідомо, коли все ж відбудеться його бій з Усиком і чи відбудеться взагалі. Колишній абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Леннокс Льюїс дав свій прогноз на термін відновлення Ф'юрі.

Важкий удар для Тайсона. Це ушкодження знаходиться в тій самій області, що й під час його бою з Валліном. Скоріш за все, Ф'юрі знадобиться близько шести швів і три місяці на відновлення. Сага продовжується,

– написав Льюїс у себе на сторінці у твіттер.

Таким чином, раніше літа на бій Усик – Ф'юрі не варто розраховувати. Ба більше, влітку він також малоймовірний, адже в цей час у Саудівській Аравії температура повітря сягає вище 50 градусів, що зробить перебування знаменитостей та боксерів у країні вкрай важким.

. Тайсон Ф'юрі боксував зі шведом Отто Валліном у вересні 2019 року в Лас-Вегасі та переміг одностайним рішенням суддів. Втім на початку бою Валлін розсік брову Ф'юрі і кров довго не могли зупинити. Після поєдинку Тайсон проігнорував пресконференцію та одразу направився до госпіталю.

Відзначимо, що Тайсону належить пояс чемпіона за версією WBC у надважкій вазі. Англієць досі не програв ще жодного зі своїх 35-ти поєдинків на професійному рівні – 34 перемоги (24 – нокаутом) та нічия проти Деонтея Вайлдера.

Читайте також Отримав у голову ще до виходу на ринг: відео травми Ф'юрі, через яку зірвався бій з Усиком

У свою чергу Усику належать пояси WBA, WBO та IBF у цій вазі. Українець має стовідсотковий показник по поєдинках на рівні профі – 21 перемога у 21-му бою. З них 14 Олекандр завершив нокаутом.