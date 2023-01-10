Промоутер Ф'юрі назвав дату, коли може відбутися бій проти Усика: боксери отримали контракти

Промоутер боксера Тайсона Ф'юрі Френк Воррен заявив, що все рухається до того, що наступний бій його підопічний проведе саме проти українця Олександра Усика. І назвав, коли це може відбутися.

Олександр Усик не приховує те, що хоче стати абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі. Для цього йому треба здобути чотири чемпіонські пояси. Три з них він має, які виграв в британця Ентоні Джошуа. А згодом і в бою-реванші захистив свої чемпіонські звання.

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Четвертим поясом за версією WBC володіє інший британець Тайсон Ф'юрі. І Усик хоче наступний бій провести саме проти нього.

Промоутер Френк Воррен підтвердив, що зараз між сторонами боксерів тривають переговори. І навіть назвав приблизну дату, коли бій Усик – Ф'юрі може відбутися.

"Ми всі дивимося на березень, і всі справді готові це зробити, і ми всі впевнені, що це буде зроблено. Є ще багато речей, які потрібно вирішити, але я щиро вірю, що це станеться", – заявив Френк Воррен.

Варто відзначити, що менеджер українського боксера Егіс Клімас заявив , що бій Усик – Ф'юрі може відбутися в період з 18 лютого по 4 березня 2023 року.

Одна з перепон, яка стояла на шляху для організації бою Усик – Ф'юрі була в тому, що IBF вимагала від українського боксера провести обов'язковий захист титулу. Але поки відмовилися від того, відтак Усик може провести бій проти Ф'юрі, а не одного з претендентів на чемпіонський титул за версією IBF.

Решту деталей промоутер не повідомив. Адже важливим є й те, де відбудеться такий бій. Для прикладу, Усик свій перший бій проти Джошуа провів в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". А вже бій-реванш між ними відбувся в Саудівській Аравії в місті Джидда.

Щодо Ф'юрі, то він свій останній бій проти Дерека Чісори провів саме в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем". І Усик був присутній на цьому бою, провівши після поєдинку дуель поглядів з Ф'юрі. І зараз промоутери розглядають різні варіанти, обираючи з тих, хто запропонує найбільше.