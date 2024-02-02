Бій Усик – Ф'юрі перенесено: промоутери "Циганського короля" підтвердили неприємну травму

Прихильники боксу вже обвели 17 лютого червоним у календарі. У цей день Олександр Усик повинен був провести бій за абсолют проти Тайсона Ф'юрі, але з'явилась шокуюча інформація.

Журналіст видання talkSPORT Майкл Бенсон повідомив, що бій за звання абсолютного чемпіона світу у хевівейті перенесуть. Все через травму Тайсона Ф'юрі.

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Ф'юрі отримав травму

Повідомляється, що 2 лютого "Циганський король" травмувався під час одного зі своїх спарингів у тренувальному таборі. Британець отримав розсічення над оком, яке потребувало накладання швів.

Через це володар поясу WBC просто не встигне підготуватись до зустрічі з Олександром Усиком, яка повинна була відбутись 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

Цікаво, що це вже не вперше бій між Усиком та Ф'юрі відтерміновується, і знову через британця, який сміливий лише на словах.

Шокуючу інформацію у своїх соцмережах також повідомив журналіст ESPN Майкл Коппінджер.

У промоутерській компанії британця "Queensberry" підтвердили травму Ф'юрі та показали наслідки спарингу на голові Тайсона. Схоже, спаринг-партнер "Циганського короля" боровся у залізних рукавицях.

Також представники британського боксера підтвердили факт перенесення бою проти Усика. Наразі невідомо, скільки часу піде на відновлення Тайсона.

Ця новина, безумовно, величезне розчарування після роботи, яка була виконана багатьма людьми, щоб нарешті донести цю історичну подію до світу. Після того, як лікарі оцінять стан ока Тайсона, ми матимемо краще уявлення про те, скільки часу йому знадобиться на відновлення. Як тільки це стане відомо, ми будемо старанно працювати з усіма зацікавленими сторонами та Королівством Саудівської Аравії, щоб перенести цей бій якомога швидше, і, звичайно, будемо тримати всіх в курсі подій,

– йдеться у заяві "Queenberry".



Травма Ф'юрі / Фото промоутерської компанії