Ф'юрі, стережися: чемпіон ММА запропонував Усику свою допомогу

Бразильський боєць змішаних єдиноборств Ренан Феррейра зголосився допомогти Олександру Усику у підготовці до бою з Тайсоном Ф'юрі. Чемпіон ММА своїми габаритами нагадує "Циганського короля".

Олександр Усик повинен був битися з Тайсоном Ф'юрі 17 лютого 2024 року. Несподівана травма "Циганського короля" змусила організаторів перенести бій за абсолют на 18 травня.

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Чудова нагода повчитися

Це означає, що боксерам доведеться провести новий тренувальний табір та підшукувати спаринг-партнерів. Зірка ММА Ренан Феррейра виявив бажання допомогти українському чемпіону.

Бразилець має зріст 203 сантиметри та своєю антропометрією нагадує велетня Ф'юрі. На думку Феррейри, така співпраця стане корисною для обох спортсменів. Особливо враховуючи той факт, що "Циганський король" мав проблеми у поєдинку з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Безумовно, це була б чудова нагода повчитися. Велика честь розділити ринг з Усиком і повчитися у нього. Сподіваюся, я також зможу допомогти йому з деякими речами, які я можу запропонувати,

– зазначив бразилець.

Що відомо про Ренана Феррейра

Бразильський боєць змагається у важкій вазі Ліги професійних бійців PFL. Свою професійну кар'єру розпочав у 2013 році.

На його рахунку 12 перемог, в тому числі 10 нокаутом, у 18 проведених поєдинках.

Торік Феррейра став чемпіоном PFL та отримав грошовий приз у розмірі 1 мільйона доларів.

24 лютого 2024 року в Ер-Ріяді Феррейра проведе бій проти ексчемпіона Bellator Раяна Бейдера.