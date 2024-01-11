"Переграє та переб'є": українець, який перемагав Ф'юрі в юності, дав прогноз на бій за абсолют

Уже 17 лютого відбудеться найстатусніший боксерський бій за багато років у надважкій вазі. Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі визначатимуть, хто з них стане першим абсолютним чемпіоном світу в "королівській" ваговій категорії в епоху чотирьох поясів.

Попри те, що британський боксер ніколи ще не програвав під час професійної кар'єри, у нього є в пасиві поразки на більш ранніх етапах. Ба більше, однієї з них він зазнав саме від українця.

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Прогноз від боксера, який перемагав Ф'юрі

Колишній український боксер Іван Безверхий переміг Тайсона Ф'юрі 17 років тому. Це сталося на турнірі "Donbass Junior Cup-2007", де наш земляк декласував британця за очками з рахунком 23:10.

Наразі він працює тренером у Запоріжжі. Тодішній тріумфатор пригадав пам'ятний для себе бій та розповів за яких умов йому вдалося перемогти Тайсона Ф'юрі.

"Donbass Junior Cup був представницьким міжнародним турніром, у якому брали участь юні боксери із понад 10 країн. Так сталося, що в нашому фіналі вирішувалося, яка збірна посяде перше загальнокомандне місце в турнірі – українська чи британська. У підсумку, Кубок залишився вдома.

Пам'ятаю, що в мене у цій зустрічі непогано виходило. Зачепив його у ближньому бою та відчув, що починаю перемагати. Вважав Тайсона перспективним, але не більше. Вже тоді він був габаритним хлопцем. Незабаром Ф'юрі перейшов у професіонали та розпочав свій тріумфальний шлях до чемпіонських титулів", – розповів Іван Безверхий.



Результат бою Безверхий – Ф'юрі / фото з сайту champion.com

Українець поділився також своїми очікуваннями від майбутнього мегафайту. Він заявив, що вболіватиме за Усика та спрогнозував, як закінчиться бій:

Звичайно, вболіватиму за нашого козака. Вірю в перемогу Олександра. Думаю, щось радити Сашку не варто. Ставлю на те, що українець виграє за очками. Функціонально буде краще готовий. Переграє та переб'є британця. Принаймні я на це дуже сподіваюся.

Нагадаємо, що у професійній кар'єрі жоден із майбутніх суперників не знає гіркоти поразки – Олександр Усик здобув усі перемоги у 21 бою, а Тайсон Ф'юрі має у своєму активі 34 перемоги та 1 нічию.