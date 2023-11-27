Потрібно прислухатися до здорового глузду, – батько Ф'юрі поставив під сумнів дату бою з Усиком

Уже найближчої зими має відбутися супербій за статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. За нього змагатимуться Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі.

Поєдинок мав відбутися 23 грудня, проте Тайсон Ф'юрі через несподівано складний бій проти Френсіса Нганну не був готовий до цієї дати. Тому боксери підписали контракт на 17 лютого 2024 року.

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Джон Ф'юрі хоче, щоб бій сина з Усиком відбувся пізніше

Епатажний батько володаря пояса WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі вже починає розмови про те, що все знову може змінитися. Він побоюється, що його син не буде повністю готовим до бою з українським чемпіоном, тому натякнув, що дата вказана в контракті є бажаною, але не остаточною.

17 лютого – це дата, до якої вони повинні прагнути. Але, на мій погляд, Тайсону потрібно ще трохи часу, щоб привести до ладу себе і свою вагу.



Зараз він пропускає більше ударів, ніж за всю свою кар'єру, і це може призвести до скорочення його кар'єри. Це те, що нас турбує. Тайсон – чудова людина, але іноді йому потрібно прислухатися до здорового глузду,

– сказав Джон Ф'юрі.

Нагадаємо, що "бій століття" має відбутися у столиці Саудівської Аравії. Його переможець стане першим абсолютом в історії хевівейту в епоху 4 поясів.

. Останнім абсолютним чемпіоном у королівській ваговій категорії був Леннокс Льюїс ще у далекому 2000 році. Він володів чемпіонськими поясами WBC, IBO та IBF.