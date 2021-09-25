Усик – Джошуа: онлайн-трансляція бою

Олександр Усик проведе бій проти Ентоні Джошуа за звання чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBF та IBO. Онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Бій Усик – Джошуа є головною подією боксерського шоу 25 вересня на стадіоні "Тоттенхем". Тож боксери останніми вийдуть в ринг.

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Саме шоу розпочнеться о 22:00 за київським часом. Бою Усик – Джошуа передуватимуть декілька боїв:

Даніель Лапін (4-0, 0 КО) – Павло Мартинюк (4-7, 4 КО). Перший з них – протеже Усика. Другий – народжений в Україні боксер, який виступає під прапором Польщі.

Кемпбелл Хаттон (3-0, 0 КО) – Сонні Мартінес (2-4, 0 КО). Син легендарного Ріккі Хаттона робить перші кроки в професійному боксі.

Крістофер Оузлі (12-0, 9 КО) – Хасан Байсангуров (21-1, 11 КО)

Максим Продан (19-0-1, 15 КО) – Флоріан Марку (8-0-1, 6 КО). Український боксер буде захищати свій титул інтернаціонального чемпіона IBF в напівсередній вазі.

Каллум Сміт (27-1, 19 КО) – Ленін Кастільо (21-3-1, 16 КО)

Лоуренс Околі (16-0, 13 КО) – Ділан Прашович (15-0, 12 КО). ще один бій за чемпіонський титул. Цього разу на кону пояс WBO в першій важкій вазі.

Лише після цього розпочнеться бій Усик – Джошуа. Фанатам боксу не варто розраховувати на їх вихід в ринг раніше 23:50. Цілком можливо, що бій розпочнеться і після півночі.

Ексклюзивними правами на показ бою в Україні володіє платформа Megogo.

Онлайн-трансляція бою Усик – Джошуа