"Це все обман, путін – слабкий": гаряча заява Усика після тріумфу над Джошуа

Український боксер не вважає російського президента сильним. Попри те, що путіну роблять імідж красунчика, він є слабкою людиною.

20 серпня Олександр Усик здобув велику перемогу над Ентоні Джошуа. Українець зміг вдруге виграти у британця та залишився чемпіоном по версії WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

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Олександр після бою зізнався, що бився за свою країну та воїнів, які захищаю її у війні проти росії. Також Усик відповів на питання про президента країни-агресора володимира путіна, який часто вдає із себе круту та спортивну людину.

Мені добре надихати людей. Так, путін все це робить і показує, що він сильний, міцний та вродливий. Насправді він не такий, це все обман. Він показує, що він сильний, але він слабкий,

– висловився Усик.

Подальші плани Усика

Нагадаємо, що після перемоги над AJ Усик планує битися за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Для цього йому не вистачає поясу WBC.

Він наразі належить Тайсону Ф'юрі, який оголосив про плани завершити кар'єру. При цьому британець не забув зробити провокативну заяву після бою Усика та Джошуа.