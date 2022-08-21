Усик – Джошуа: відео найкращих моментів бою-реваншу

Усик та Джошуа провели бій-реванш. Він тривав усі 12 раундів та закінчився перемогою українського боксера.

Усик та Джошуа у своєму другому бою знову провели всі 12 раундів. Жоден з боксерів так і не зумів здобути дострокову перемогу. Відтак все вирішували судді. Роздільним рішенням перемогу здобув Усик.

Детальніше Усик переміг Джошуа в бою-реванші

Сам бій видався доволі рівним. А перемогу Усик здобув завдяки кращій роботі в так звані чемпіонські раунди – з 10-го по 12-й.

Таким чином український боксер захистив чемпіонські пояси за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, а також виграв вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Тепер Усик вимагає бій проти Тайсона Ф'юрі, або погрожує більше не боксувати. Адже британець володіє чемпіонським поясом за версією WBC, яко бракує Усику до звання абсолютного чемпіона.

Відео найкращих моментів бою Усик – Джошуа