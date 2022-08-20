Усик – Джошуа: онлайн бою-реваншу

Олександр Усик проведе бій-реванш проти Ентоні Джошуа. Текстова онлайн-трансляція бою Усик – Джошуа 2 на сайті 24 каналу

Бій Усик – Джошуа 2 буде головним на вечорі боксу в місті Джидда в Саудівській Аравії 20 серпня 2022 року. Реванш Усик – Джошуа отримав назву "Лють на Червоному морі" (Rage on the Red Sea).

Варте уваги Реванш Усик – Джошуа: повний перелік каналів та сайтів, де дивитися бій онлайн

На кону бою Усик – Джошуа будуть титули WBA, IBF, WBO та IBO у важкій вазі, якими володіє Усик, а також вакантний пояс чемпіона за версією журналу The Ring.

Загалом в цей вечір буде сім боїв. І в одному з них може визначитися наступний суперник Усика – хорват Філіп Хргович та китаєць Чжан Чжилеї визначать офіційного претендента на титул чемпіона світу IBF у важкій вазі.

Вихід Усик та Джошуа на бій варто очікувати ближче до півночі.

До бою обоє боксерів провели традиційні церемонії зважування та дуель поглядів. Усик на вагах показав 100,5 кілограмів. Вага Джошуа перед боєм – 110,9 кілограма.

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Джошуа 2. Вона буде доступна в цій новині.