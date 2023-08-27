У синьо-жовтих шкарпетках та під пісню Жадана: відео ефектного виходу Усика на бій проти Дюбуа

Український боксер готовий до свого 21-го бою на професійному ринзі. Олександр вже вийшов на ринг, вкотре вразивши вступним перформансом.

На сьогодні, 26 серпня, у польському Вроцлаві запланований вечір боксу, де головною подією стане бій Олександра Усика. Українець протистоятиме британцю Даніелю Дюбуа, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Усик любить радувати фанатів ефектними виходами на ринг. Цього разу Олександр за звичкою з'явився під саундтрек Василя Жадана "Браття". У відео перед цим були показані громадяни України, які підтримали боксера.

Відео виходу Усика на ринг:

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Нагадаємо, що Усик у поєдинку із Дюбуа захищатиме чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі – WBA, WBO, IBF та The Ring. Їх Олександр здобув у боях із іншим британцем Ентоні Джошуа.

Загалом українець провів 20 боїв на професійному рівні, вигравши кожен з них (13 – нокаутом). У свою чергу Дюбуа має у своєму активі стільки ж поєдинків, але при одній поразці.