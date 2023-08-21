Лише за гроші: хто транслюватиме бій Усик – Дюбуа в Україні та скільки коштуватиме перегляд

Український боксер Олександр Усик 26 серпня проведе захист своїх чемпіонських поясів проти британця Даніеля Дюбуа. Цей бій буде доступний до перегляду в Україні онлайн.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться у польському місті Вроцлав на рингу футбольної арени Tarczyński. У цьому бою Усик захищатиме свої чемпіонські пояси за версією IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі.

Варте уваги Усик – Дюбуа: в Україні чемпіонський бій ексклюзивно покажуть лише на одному каналі

Організатори бою вирішили, що на території України та Польщі поєдинок буде ексклюзивно показувати медіасервіс Megogo. Бій стане головною подією масштабного боксерського шоу під егідою K2 Promotions.

В андеркарді боксерського шоу на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика, який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом. Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов з британцем Хамзою Ширазом. На кону – титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу.

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть Василь Чеботар, Ярослав Харциз, Федір Черкашин, Даніель Лапін, Олександр Соломенніков та інші.

Також Megogo в кооперації з К2 Promotions планує організувати студію з місця події.

Скільки коштує подивитися бій Усик – Дюбуа в Україні на Megogo

Переглянути подію на Megogo в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "MEGOGO Гонг" та в окремому поп-ап каналі.

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Місячна вартість передплати "Легка" – 129 гривень. Туди входять 295 каналів та понад 10 тисяч фільмів. І буде можливість подивитися бій Усик – Дюбуа.

Передплата "Оптимальна" коштує 199 гривень на місяць. Сюди входять вже 370 каналів, а також трансляція матчів збірної України у відборі на Євро-2024.

Для передплатників "Максимальної" (299 гривень на місяць) доступні 395 каналів, понад 15 тисяч фільмів, а також чималий "спортивний пакет" – матчі Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Ліги конференцій, відбору на Євро-2024, національні чемпіонати, єдиноборства тощо.

Для любителів лише спортивних каналів є можливість обрати передплату "Спорт" за 199 гривень на місяць, куди водять лише 35 спортивних каналів.

Бій Усик – Дюбуа очікується близько 23:00 за київським часом. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію бою Усик – Дюбуа. Також на сайті будуть опубліковані результати бою та відео найкращих моментів цього протистояння.