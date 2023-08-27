Брудний стиль бою британцю не допоміг: Усик потужно нокаутував Дюбуа

На стадіоні "Tarczyński Arena" відбувся довгоочікуваний бій, у якому Олександр Усик боксував проти Даніела Дюбуа. Українець успішно захистив чемпіонські пояси у поєдинку проти чергового представника Великої Британії.

Олександр Усик дуже хотів провести бій з абсолют проти Тайсон Ф'юрі. Але балакучий "Циганський король", який володіє поясом WBC, виявився боягузом. Усі правдами і неправдами британець уник бою проти українського чемпіона світу. Тому Усику вийшов у ринг проти Даніела Дюбуа, аби захистити свої пояси, повідомляє 24 Канал.

До теми Усик – Дюбуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

Перед початком бою до світу звернувся Володимир Зеленський.

Відео звернення президента України

Усик вже під традиційну пісню "Браття" вийшов у ринг, яку виконав Василь Жадан.

Відео виходу на ринг Усика

Перший раунд розпочався із розвідки. Олександр придивлявся до комфортної дистанції, яку повинен був витримувати проти Дюбуа. Даніель спробував викинути аперкот, але українець контролював ситуацію. Натомість українець викинув точний джеб.

У середині другого раунду Усик почав від розвідки переходити в атаку. Британець спробував викидати двійки, але отримав у відповідь лівий боковий у голову Дюбуа.

У наступному раунді Усик декілька разів влучно відправляв ударив у голову суперника. Хоча цю 3-хвилинку першим номером намагався боксувати Даніель, якому було складно встигати за рухливістю українця.

Брудний бій від Дюбуа

Ближче до екватора бою британець став більш розкутим у своїх діях та неодноразово змушував Олександра понервувати.

У 5-му раунді Усик впав на настил. Дюбуа діяв не за правилами, пробивши нижче пояса. Суддя призупинив бій, аби дати українцю час на відновлення. Дуже ганебна поведінка від британця.

Відео удару нижче пояса від Дюбуа

Ця брудна поведінка від британця лише розізлила Усика, який виконав декілька класних аперкотів та джебів.

Шостий раунд минув під контролем українця. Натомість англійські коментатори вже віддавали перемогу своєму земляку.

У наступному раунді Усик продовжив свій план, намагаючись не відпускати суперника від канатів.

У 8-му раунді Усик відправив Дюбуа на ринг після потужної комбінації. Але гонг про закінчення 3-хвилинки врятував британця.

Даніель був просто безпорадним, якщо порівнювати із стилем бою українського боксера. Дуже складно дихалось британцю у 9-му раунді. І знову Дюбуа відправився у нокдаун.

Усик нокаутував Дюбуа!!!

Усик захистив свої чемпіонські пояси та додав у свій актив ще одну перемогу над представником Великої Британії. Олександр став справжнім жахом для боксерів із цієї європейської країни.

Тепер Усик робитиме усе, аби спробувати вмовити Ф'юрі на бій за абсолют.