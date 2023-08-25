Усик – Дюбуа: офіційні результати зважування перед чемпіонським боєм
Український боксер Олександр Усик та його суперник Даніель Дюбуа провели офіційну церемонію зважування перед боєм, який відбудеться 26 серпня.
Усик та Дюбуа виступають у важкій вазі, в якій змагаються боксери з вагою понад 90,2 кілограма. Відтак в них немає потреби вкладатися в ліміт.
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Усик під час зваження показав вагу в 100,2 кілограма.
Його суперник Даніель Дюбуа показав на вагах 105,8 кілограма.
Після цього боксери провели ще одну дуель поглядів. Вона стала останньою перед боєм обох боксерів.
Бій Усик – Дюбуа відбудеться в суботу, 26 серпня, на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві.
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У цьому бою на кону будуть чемпіонські титули за версіями IBF, WBA, WBO, IBO у важкій вазі, які належать Усику.