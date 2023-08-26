Лапін прокоментував здобутий пояс IBO Continental: "У планах не було закінчити бій у 1-2 раунді"

Даніель Лапін провів бій в андеркарді зустрічі Олександра Усика проти Даніела Дюбуа. У польському місті Вроцлав Лапін здобув чемпіонський пояс IBO Continental у напівважкій вазі.

Шість раундів вистачило українському боксеру, аби здобути перемогу над німцем Аро Шварцом. Лапін затиснув суперника у куті рингу та викинув потужну серію ударів, пише 24 Канал.

​До теми Даніель Лапін здобув чемпіонський титул нокаутом в андеркарді бою Усик – Дюбуа

Лапін: Цей пояс приємний, але я йду за WBC та WBO у майбутньому

Даніель змусив німецького боксера впасти на коліна. Після чого Шварц таки піднявся на ноги та хотів продовжити бій. Але команда Аро викинула на ринг білий рушник. Суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді для Даніела Лапіна.

Український боксер завоював чемпіонський пояс IBO Continental у напівважкій вазі. Лапін дуже скромно та без зайвої емоційності прокоментував свою перемогу над Шварцом.

"Відчуваю себе дуже добре, я здолав великий шлях, щоб сьогодні тут показати, що вмію і забрати цей пояс. Я хотів пройти 6-7-8 раундів, у планах не було закінчити бій у першому чи другому раунді. Я думаю про майбутнє. Цей пояс приємний, але я йду за WBC та WBO у майбутньому. Це дрібниця, але вона моя і я її сьогодні заслужив", – сказав Лапін.

Для Даніеля це був особливий бій. Адже Лапін боксував у рідному Вроцлаві, де й народився.

Я народився у Вроцлаві, це моє рідне місто, але я дуже люблю Україну. Я вдячний всім, що ви прийшли. Слава Україні. Героям слава. Слава ЗСУ. Ми переможемо,

– відповів український боксер.

Попереду у Вроцлаві головний бій вечора боксу, у якому Олександр Усик спробує захистити свої чемпіонські пояси у поєдинку проти Даніела Дюбуа.

Відзначимо, що в андеркарді бою Усик – Дюбуа свою перемогу вже здобув Василь Чеботар. Він у 6-му раунді переміг іспанського боксера колумбійського походження Джоеля Хуліо.