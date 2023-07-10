Усик та Дюбуа провели першу дуель поглядів перед чемпіонським боєм – відео

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі Олександр Усик провів традиційну дуель поглядів зі своїм майбутнім суперником – "регулярним" чемпіоном світу за версією WBA Даніелем Дюбуа.

Олександр Усик та Деніель Дюбуа проведуть бій 26 серпня на Tarczyński Arena Wroclaw у Польщі.

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10 липня боксери провели спільну пресконференцію у Варшаві. А після спілкування з журналістами провели й дуель поглядів. Боксери поводилися цілком адекватно – без провокацій. Дюбуа першим відвів погляд.

Дуель поглядів Усика та Дубюа – дивіться на відео

Варто відзначити, що саме в Польщі 7 років тому Олександр Усик розпочав свій блискавичний шлях до титулу абсолютного чемпіона в крузервейті, здобувши пояс чемпіона світу WBO в поєдинку з його володарем – поляком Кшиштофом Гловацьким.