У британця не витримали нерви: Усик та Дюбуа провели другу дуель поглядів – відео

В столиці Великої Британії Лондоні відбулася друга пресконференція напередодні чемпіонського поєдинку Усик - Дюбуа. Боксери також провели традиційну дуель поглядів.

Більше як місяць залишається до поєдинку чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика та обов'язкового претендента за лінією WBA Даніеля Дюбуа. Чемпіонський бій стане головною подією шоу, яке організує компанія K2 Promotions.

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13 липня в Лондоні відбулася друга пресконференція українського та британського боксерів. Після спілкування з журналістами суперники провели традиційну дуель поглядів. Під час психологічного протистояння здали нерви у "Динаміта", який спочатку посміхнувся, а потім першим відвів погляд.

Друга дуель поглядів Усика та Дюбуа – дивіться на відео

Нагадаємо, що після першої дуелі поглядів Дюбуа заявив, що побачив страх в очах Усика. Цікаво, що побачив цього разу 25-річний британець.

Поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві на стадіоні "Tarczyński Arena". На кону стоятимуть всі чемпіонські пояси українського чемпіона.