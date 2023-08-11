Усик – Дюбуа: в Україні чемпіонський бій ексклюзивно покажуть лише на одному каналі

Український боксер Олександр Усик 26 серпня проведе захист своїх чемпіонських титулів в бою проти Даніеля Дюбуа. На території України поєдинок буде ексклюзивно показувати медіасервіс Megogo.

У цьому бою Усик захищатиме титули чемпіона світу за версіями IBF, WBA, WBO, IBO та The Ring у важкій вазі. Даніель Дюбуа ж є володарем титулу "регулярного" чемпіона світу за версією WBA.

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Бій стане головною подією масштабного боксерського шоу у Вроцлаві на Tarczyński Arena у польському Вроцлаві (варто відзначити, що на цьому ж стадіоні 9 вересня свій матч проведе і збірна України з футболу, а їх суперником буде збірна Англії).

В андеркарді боксерського шоу на глядачів чекає бій чемпіона WBO International Дениса Берінчика, який захищатиме титул у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом. Ще один титульний поєдинок проведе Дмитро Митрофанов з британцем Хамзою Ширазом. На кону – титул WBC Silver в середній вазі, який належить Ширазу. Даніель Лапін позмагається проти німця Аро Шварца за титул IBO Continental у напівважкій вазі

Крім того, цього вечора в ринг вийдуть Василь Чеботар, який битиметься з досвідченим іспанським боксером колумбійського походження Джоелем Хуліо. Також очікуються бої Ярослава Харциза, Федіра Черкашина, Олександра Соломеннікова та інших.

На території України та Польщі поєдинок буде ексклюзивно показувати медіасервіс Megogo. Переглянути бої в Україні можна буде за передплатами "Легка", "Оптимальна", "Максимальна" або "Спорт". Трансляція буде доступна в розділі "Спорт", на каналі "Megogo Гонг" та в окремому поп-ап каналі, який зʼявиться на сервісі в день події.