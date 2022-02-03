Усик давно мріяв зіграти за професійний клуб: дебют боксера у футболі відкладається

Олександр Усик дебютує у футболі на турнірі Winter Cup у Туреччині. Боксер втілює давню мрію у реальність.

Усик: Буду старатись і викладатись

Непереможний український боксер розповів, що чудова пропозиція Полісся дозволила йому втілити дитячу мрію у реальність. Олександр Усик зізнався, що дуже сильно мріяв одягнути футболку клубу, який грає у професіоналах.

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Чемпіон світу розповів про пропозицію президента Полісся Геннадія Буткевича. Власник житомирського клубу відкрив боксеру завісу про невеликий проєкт, який зацікавив Усика.

Спочатку сказав, як до цього віднесеться тренер і команда. Я з іншого виду спорту, і те, що інколи граю у футбол чи грав у нього у дитинстві, це не означає, що зможу вийти і показати якийсь клас. Однозначно, що я буду старатись і викладатись. Це ж командний вид спорту, все залежить від хлопців,

– заявив Олександр Усик.

Перенесений дебют Усика

Український боксер повинен був дебютувати у складі Полісся вже 3 лютого. Однак дебют відклався. Матч Winter Cup були перенесені на один день – 4 лютого. Про це повідомив директор каналів Футбол 1/2/3 Олександр Денисов.

Тому поєдинок Полісся – Верес відбудеться 4 лютого о 15:00.