Усі розуміють, що той Дніпро утопили та створили цей, – Ротань про Дніпро-1

Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про ставлення до клубу СК Дніпро-1. Цей клуб фактично прийшов на зміну Дніпру, за який свого часу виступав Ротань як футболіст.

Ротань: Прикро, що немає старого Дніпра

Ротань запевнив, що нормально ставиться до клубу Дніпро-1 й немає жодних образ. Разом з тим, він заявив, що розуміє деяких фанатів, які не признають Дніпро-1.

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"Я абсолютно нормально ставлюся. Звичайно, я розумію вболівальників, чому вони так ставляться. Я тренер збірної, образ у мене немає. Тим паче, це не рідний мій клуб. Я навіть певною мірою радий, що в Дніпрі є клуб, люди можуть ходити на футбол", – сказав Ротань.

За словами тренера "молодіжки", йому прикро, що вже немає "старого" Дніпра.

З іншого боку, прикро, що немає старого Дніпра. Усі розуміють, що той клуб утопили та створили цей. Тож уболівальники його не сприймають. Вони праві,

– сказав фахівець.

Ротань погодився, що Ігор Йовічевіч побудував симпатичну команду в Дніпр-1. На його думку, дніпряни скоро нав'яжуть боротьбу Динамо й Шахтарю.

Також він прокоментував ймовірне протистояння Дніпра-1 та харківського Металіста. Раніше Дніпро та Металіст були принциповими суперниками.

"На той час цю битву супроводжували вболівальники, а зараз один клуб має вболівальників, а другий їх не має. Ви самі розумієте, з яких причин у Дніпра-1 їх немає. Клубу потрібно працювати у тому напрямку, щоб завойовувати серця вболівальників", – вважає тренер збірної.

На сам кінець Ротань скептично оцінив шанси відродити колишній Дніпро.

Вірити – це одне, а поринути у реальність – інше. На це запитання вам відповість лише президент команди,

– резюмував Ротань.

Що сталося з Дніпром