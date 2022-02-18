Усі розуміють, що той Дніпро утопили та створили цей, – Ротань про Дніпро-1

18 лютого 2022 , 15:37
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Джерело:

SportArena

Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про ставлення до клубу СК Дніпро-1. Цей клуб фактично прийшов на зміну Дніпру, за який свого часу виступав Ротань як футболіст.

Ротань: Прикро, що немає старого Дніпра

Ротань запевнив, що нормально ставиться до клубу Дніпро-1 й немає жодних образ. Разом з тим, він заявив, що розуміє деяких фанатів, які не признають Дніпро-1.

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"Я абсолютно нормально ставлюся. Звичайно, я розумію вболівальників, чому вони так ставляться. Я тренер збірної, образ у мене немає. Тим паче, це не рідний мій клуб. Я навіть певною мірою радий, що в Дніпрі є клуб, люди можуть ходити на футбол", – сказав Ротань.

За словами тренера "молодіжки", йому прикро, що вже немає "старого" Дніпра.

З іншого боку, прикро, що немає старого Дніпра. Усі розуміють, що той клуб утопили та створили цей. Тож уболівальники його не сприймають. Вони праві,
– сказав фахівець.

Ротань погодився, що Ігор Йовічевіч побудував симпатичну команду в Дніпр-1. На його думку, дніпряни скоро нав'яжуть боротьбу Динамо й Шахтарю.

Також він прокоментував ймовірне протистояння Дніпра-1 та харківського Металіста. Раніше Дніпро та Металіст були принциповими суперниками.

"На той час цю битву супроводжували вболівальники, а зараз один клуб має вболівальників, а другий їх не має. Ви самі розумієте, з яких причин у Дніпра-1 їх немає. Клубу потрібно працювати у тому напрямку, щоб завойовувати серця вболівальників", – вважає тренер збірної.

На сам кінець Ротань скептично оцінив шанси відродити колишній Дніпро.

Вірити – це одне, а поринути у реальність – інше. На це запитання вам відповість лише президент команди,
– резюмував Ротань.

Що сталося з Дніпром

  • У сезоні-2014/2015 команда під орудою Мирона Маркевича дійшла до фіналу Ліги Європи, в якому програла Севільї.
  • На той момент власник Дніпра олігарх Валерій Коломойський відмовився фінансувати клуб. Мотивував гравців Маркевич, який платив їм з власної кишені.
  • Згодом ФІФА покарав Дніпро зняттям 9 очок у чемпіонаті України за борги перед іспанськими тренерами на чолі з Хуанде Рамосом. У 2017 році дніпряни покинули УПЛ та вилетіли в Першу лігу.
  • Та ФІФА перевів клуб у Другу лігу. Після цього Дніпро позбавили статусу професійного клубу.
Автор: Михайло Гема