Усі розуміють, що той Дніпро утопили та створили цей, – Ротань про Дніпро-1
Джерело:SportArena
Наставник молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів про ставлення до клубу СК Дніпро-1. Цей клуб фактично прийшов на зміну Дніпру, за який свого часу виступав Ротань як футболіст.
Ротань: Прикро, що немає старого Дніпра
Ротань запевнив, що нормально ставиться до клубу Дніпро-1 й немає жодних образ. Разом з тим, він заявив, що розуміє деяких фанатів, які не признають Дніпро-1.
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"Я абсолютно нормально ставлюся. Звичайно, я розумію вболівальників, чому вони так ставляться. Я тренер збірної, образ у мене немає. Тим паче, це не рідний мій клуб. Я навіть певною мірою радий, що в Дніпрі є клуб, люди можуть ходити на футбол", – сказав Ротань.
За словами тренера "молодіжки", йому прикро, що вже немає "старого" Дніпра.
З іншого боку, прикро, що немає старого Дніпра. Усі розуміють, що той клуб утопили та створили цей. Тож уболівальники його не сприймають. Вони праві,
– сказав фахівець.
Ротань погодився, що Ігор Йовічевіч побудував симпатичну команду в Дніпр-1. На його думку, дніпряни скоро нав'яжуть боротьбу Динамо й Шахтарю.
Також він прокоментував ймовірне протистояння Дніпра-1 та харківського Металіста. Раніше Дніпро та Металіст були принциповими суперниками.
"На той час цю битву супроводжували вболівальники, а зараз один клуб має вболівальників, а другий їх не має. Ви самі розумієте, з яких причин у Дніпра-1 їх немає. Клубу потрібно працювати у тому напрямку, щоб завойовувати серця вболівальників", – вважає тренер збірної.
На сам кінець Ротань скептично оцінив шанси відродити колишній Дніпро.
Вірити – це одне, а поринути у реальність – інше. На це запитання вам відповість лише президент команди,
– резюмував Ротань.
Що сталося з Дніпром
- У сезоні-2014/2015 команда під орудою Мирона Маркевича дійшла до фіналу Ліги Європи, в якому програла Севільї.
- На той момент власник Дніпра олігарх Валерій Коломойський відмовився фінансувати клуб. Мотивував гравців Маркевич, який платив їм з власної кишені.
- Згодом ФІФА покарав Дніпро зняттям 9 очок у чемпіонаті України за борги перед іспанськими тренерами на чолі з Хуанде Рамосом. У 2017 році дніпряни покинули УПЛ та вилетіли в Першу лігу.
- Та ФІФА перевів клуб у Другу лігу. Після цього Дніпро позбавили статусу професійного клубу.