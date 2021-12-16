Усі найкращі: склад збірної України на жіночий спринт

У четвер, 16 грудня, стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону. Жінки вийдуть на трасу у спринтерській гонці.

Без несподіванок

Жіночий спринт відкриє програму нового етапу Кубка світу. Головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець визначився з біатлоністками, які будуть боротись за медалі у спринті.

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На старт вийде 107 біат лоністок, серед них п'ять українок. Першою на трасу виїде Дар'я Блашко, яка провела чудовий початок сезону на Кубку IBU. Своїми виступами Блашко отримала шанс у головній команді.

А от останньою у спринтерській гонці змагатиметься Ольга Абрамова, вона стартує у передостанньому десятку учасниць.

Склад на жіночий спринт

31. Дар'я Блашко

40. Олена Білосюк

56. Юлія Джима

70. Ірина Петренко

98. Ольга Абрамова

Початок жіночого спринту о 15:15 за київським часом.

Чоловічий спринт відбудеться 17 грудня о 15:15. Нагадаємо, що етап в Ансі пропускає основа чоловічої команди України – Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко та Богдан Цимбал.