Усі мої плани на майбутнє були пов'язані з Києвом, – Цуренко

Українська тенісистка Леся Цуренко поділилася своїми переживаннями щодо війни в Україні. Вона з сумом згадує про столицю.

Цуренко: Тепер усе змінилося

Тенісистка розповіла, що хотіла б у майбутньому працювати над розвитком тенісу у рідній країні. Тепер вона розмірковує над місцем проживання на найближчі місяці.

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"Я жила у Києві, там тренувалася, всі мої плани на майбутнє були пов'язані з Києвом. Саме там я хотіла утворити сім'ю, жити, працювати над розвитком українського тенісу. Може навіть організувати певні турніри в Україні. А тепер усе змінилося. Я шукаю місце для проживання протягом наступних 3-6 місяців.

Я хочу переконатись, що я зможу тренуватися. У будь-якому випадку, я просто думаю про те місце, де я почувала себе як вдома, де я залишила свої речі. І я думаю про це особливо в контексті турнірів у Європі, які на мене чекають, Вімблдона", – сказала українка.

Також Леся розповіла про своїх рідних, які залишилися в Україні.

Моя мама мешкає на півдні, недалеко від АЕС. Вона не хоче звідти переїжджати. Вона відчуває, що має залишитись, і зрозуміло, що там небезпечно. На півдні чимало російських військ. Своєю безпекою мати зобов'язана українській армії, яка на півдні захищається надзвичайно,

– зазначила тенісистка.

"Сестра та чоловік бігли з Києва. Наразі вони знаходяться у центральній частині України, у Вінниці. Це безумовно краще. Принаймні вони обоє можуть працювати", – додала Цуренко.