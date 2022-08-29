Дебют мрії: 20-річна українка Дар'я Снігур вибила з US Open колишню першу ракетку світу
Киянка вперше в кар'єрі поїхала на турнір Grand Slam і у першому ж матчі створила сенсацію. Жертвою Дар'ї Снігур стала титулована Сімона Халеп.
Сімона Халеп – Дар'я Снігур 1:2 (2:6, 6:0, 4:6)
Сьогодні, 29 серпня, стартував останній турнір Grand Slam цього року. На корти US Open вийде аж п'ять представниць України.
До теми П'ять українок зіграють на US Open: хто представить Україну, хто суперники та коли матчі
У понеділок стартують дві з них. Головною сенсацією дня можна назвати перемогу Дар'ї Снігур у матчі проти румунки Сімони Халеп.
Опонентка українки нині йде на сьомій позиції у рейтингу WTA, а у 2017 році була першою ракеткою світу. На її рахунку є тріумфи на Ролан Гаррос та Вімблдоні.
Втім Снігур впевнено здолала титуловану суперницю, хоч і віддала їй вчисту один сет. Ба більше, Дар'я не дала Сімоні зробити жодного ейсу.
Як Дар'я Снігур відреагувала на перемогу:
Історія успіху Снігур
До речі, для Снігур це дебют на турнірах Grand Slam. На US Open дівчина пройшла через кваліфікацію, а у рейтингу WTA вона займає 124 місце.
Наступною суперницею українки стане полячка Магдалена Фрех або канадка Ребека Маріно. Нагадаємо, що завтра, 30 серпня, на корти Нью-Йорка вийдуть три представниці України:
- 18:00 Паула Бадоса – Леся Цуренко
- 18:00 Бернарда Пера – Ангеліна Калініна
- 18:00 Майар Шеріф – Марта Костюк