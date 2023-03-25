"Заборона повинна тривати": уряд Великої Британії закликав МОК відсторонити Росію від Олімпіади

Цивілізовані країни світу ні на мить не сумніваються у недоцільності участі спортсменів з Росії та Білорусі в Олімпійських іграх. Прості істини доводиться щоразу доводити до відома функціонерів МОК.

Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій продовжила бан для спортсменів з країн-агресорів. Рішення World Athletics прокоментувала міністерка культури Великої Британії Люсі Фрейзер.

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Фрейзер: Не час повертати російських та білоруських спортсменів

Чиновниця високо оцінила позицію World Athletics та пообіцяла продовжити тиск на Міжнародний олімпійський комітет.

"Це рішення World Athletics посилає сильний сигнал про те, що зараз не час Міжнародному олімпійському комітету прокладати маршрут повернення до змагань для російських і білоруських спортсменів, які фінансуються та відбираються їхніми державами.

Ситуація в Україні погіршилася після того, як МОК прийняв своє початкове рішення заборонити російським і білоруським спортсменам брати участь в Олімпійських іграх, оскільки Путін продовжує вести свою варварську, незаконну війну.

МОК має погодитися з тим, що заборона повинна тривати", – заявила Фрейзер.

Міністерка також написала листи членам програми The Olympic Partners, закликаючи їх підтримати заборону Росії та Білорусі на участь в міжнародних змаганнях.

, що на початку березня уряд Великої Британії закликав спонсорів Олімпіади-2024 чинити тиск на МОК через можливий допуск росіян. Лист був надісланий після того, як Росія завдала найбільшого ракетного удару по містах України у 2023 році.

Зазначимо, що наміри МОК повернути росіян та білорусів до змагань викликали загрозу бойкоту Олімпійських ігор зі сторони України та 34 її союзників.