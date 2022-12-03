Захисник Уругваю після вильоту вдарив директор ФІФА та погрожував арбітру

Уругвай зі скандалом вилетів з групового етапу чемпіонату світу-2022. Після цього окремі гравці ризикують отримати тривалу дискваліфікацію.

Зокрема, мовиться про захисника Уругваю та мадридського Атлетіко Хосе Хіменеса. У фіналі матчу проти Гани він неабияк розійшовся.

До слова Гана віддала Уругваю борг 12-річної давності: латиноамериканці перемагають, але не виходять далі

Скандал після матчу Уругвай – Гана

У вирішальному матчі групового етапу Уругвай здолав Гану з рахунком 2:0. Втім, через сенсаційну перемогу Південної Кореї проти Португалії латиноамериканці залишилися за бортом плей-офф.

Щоб пробитися до наступного раунда, Уругваю забракло 1 гола. Та він міг бути в самій кінцівці матчу. Гравці випрошували в арбітра Даніеля Зіберта пенальті, але той промовчав.

Згодом уругвайці просили, аби рефері переглянув повтор за допомогою системи VAR, але навіть тут він не послухав. Коли гравці налетіли на арбітра, Хосе Хіменес ліктем вдарив президента ФІФА Коліна Сміта.

Хосе Хіменес вдарив президента ФІФА / скриншот

Та й цим усе не закінчилося. Хосе Хіменес у кінці матчу ще й облаяв Даніеля Зіберта. "Сучі діти, зборище злодіїв", – не втримався захисник.

Історія протистояння Гана – Уругвай