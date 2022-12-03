Захисник Уругваю після вильоту вдарив директор ФІФА та погрожував арбітру
Джерело:TyC Sports
Уругвай зі скандалом вилетів з групового етапу чемпіонату світу-2022. Після цього окремі гравці ризикують отримати тривалу дискваліфікацію.
Зокрема, мовиться про захисника Уругваю та мадридського Атлетіко Хосе Хіменеса. У фіналі матчу проти Гани він неабияк розійшовся.
До слова Гана віддала Уругваю борг 12-річної давності: латиноамериканці перемагають, але не виходять далі
Скандал після матчу Уругвай – Гана
У вирішальному матчі групового етапу Уругвай здолав Гану з рахунком 2:0. Втім, через сенсаційну перемогу Південної Кореї проти Португалії латиноамериканці залишилися за бортом плей-офф.
Щоб пробитися до наступного раунда, Уругваю забракло 1 гола. Та він міг бути в самій кінцівці матчу. Гравці випрошували в арбітра Даніеля Зіберта пенальті, але той промовчав.
Згодом уругвайці просили, аби рефері переглянув повтор за допомогою системи VAR, але навіть тут він не послухав. Коли гравці налетіли на арбітра, Хосе Хіменес ліктем вдарив президента ФІФА Коліна Сміта.
Та й цим усе не закінчилося. Хосе Хіменес у кінці матчу ще й облаяв Даніеля Зіберта. "Сучі діти, зборище злодіїв", – не втримався захисник.
Історія протистояння Гана – Уругвай
- Дуже цікаво, що матч між цими командами вже не вперше закінчується скандалом. Африканці тримали зуб на латиноамериканців ще з чемпіонату світу-2010 у ПАР.
- Тоді команди зустрілися у чвертьфіналі мундіалю. Основний час закінчився з рахунком 1:1, а скандал розпочався вже в овертаймах.
- На 120 хвилині гри Луї Суарес рукою вибив м'яч з власних воріт. Він отримав червону картку, а Асамоа Г'ян не реалізував пенальті. У підсумку за серією 11-метрових у півфінал пройшов Уругвай.
- Тож фанати Гани вважають, що це саме карма помстилася Уругваю. Щоправда, й сама Гана в плей-офф не вийшла. Перші два місця в групі розділили Португалія та Південна Корея.