Нижче Катара та Австралії: УПЛ опинилась на дні цікавого рейтинга серед 74-х світових ліг

Чемпіонат України далеко не вражає своєю яскравістю. Наша ліга стала 73-ою у списку чемпіонатів за кількістю створених моментів.

Попри війну проти Росії новий сезон чемпіонату України з футболу все ж стартував. Матчі проходять на території нашої країни, але через воєнний стан на стадіони не пускають глядачів.

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Втім, яскравим цей турнір навряд чи назвеш. Це підтверджує і статистика від Міжнародного центру спортивних досліджень (CIES).

Організація дослідила 74 ліги світу на показник кількості створених моментів. Згідно з їх рейтингом УПЛ посіла передостаннє місце. Дані брались за 2022 рік.

Так, в чемпіонаті України в середньому створюється 8,62 моменти в середньому за гру. Нижче розташувався лише другий дивізіон чемпіонату Бразилії (8,41).

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Лідером же є Бундесліга, у елітному дивізіоні чемпіонату Німеччини створюється 12,96 моменти за матч. Топ-п'ятірка рейтингу виглядає наступним чином:

Чемпіонат Німеччини – 12,96 Чемпіонат Нідерландів (другий дивізіон) – 12,67 Чемпіонат Норвегії – 12,41 Чемпіонат Катару – 12,21 Чемпіонат Австралії – 12,15

Відзначимо, що в УПЛ вже зіграно шість турів. Лідером турнірної таблиці є Дніпро-1, який виграв всі свої п'ять матчів. У двох очках позаду знаходиться Шахтар.