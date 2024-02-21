Наразі без MEGOGO: хто транслюватиме матчі чемпіонату України
Українська Прем'єр-Ліга в середині лютого оголосила про створення власного каналу UPL.TV. Став відомий перелік провайдерів, які транслюватимуть матчі чемпіонату.
Вже 23 лютого поновлюється чемпіонат України в елітному дивізіоні. На цей день заплановано старт ефіру UPL.TV.
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Де дивитися матчі УПЛ
Новостворений телеканал розпочне своє мовлення в Україні, а також інших країнах світу. Українська Прем’єр-Ліга оприлюднила початковий список провайдерів, які транслюватимуть UPL.TV.
Новий телеканал буде доступний у сітці всеукраїнських та регіональних операторів та платформ. З переліку видно, що 18 тур чемпіонату не транслюватиметься на популярній ОТТ-платформі MEGOGO. Проте перемовини з провайдером тривають.
Майданчики, на яких транслюватимуть UPL.TV
OTT-платформи:
|Провайдер
|Охоплення
|sweet.tv
|Вся Україна
|VodafoneTV
|Вся Україна
|Київстар ТБ
|Вся Україна
|Setanta Sports
|Вся Україна
|youtv
|Вся Україна
|VOLIA
|Вся Україна
|Ланет.TV
|Київ
Супутникове телебачення:
|Провайдер
|Охоплення
|VIASAT
|Вся Україна
Аналогове та цифрове телебачення:
|Провайдер
|Охоплення
|triolan.tv
|Вся Україна
|VOLIA
|Вся Україна
|Datagroup
|Київ
|ЖМІЦ
|Житомир
|McLaut
|Черкаси
|Бориспіль ТРК
|Бориспіль
|GROZA
|Червоноград
|КТМ
|Олександрія
IPTV:
|Провайдер
|Охоплення
|Коло.ТБ
|Київ
|Corbina
|Київ
|IPNet
|Київ
|Networl.lviv
|Львів
|Ultra
|Львів
|АСТРА
|Львів
|KIM
|Калуш
|Infomir
|Одеса
Аналогове та цифрове телебачення + IPTV:
|Провайдер
|Охоплення
|Шторм ТВ
|Кропивницький
|CatNet
|Подільськ
Міжнародні OTT платформи:
|Провайдер
|Охоплення
|LaLiga+
|Весь світ (окрім країн-агресорів)
|OneFootball
|Весь світ (окрім країн-агресорів)
|PANDA Interactive
|США, Канада, Велика Британія
|GoNet
|Чехія + Євросоюз
|Setanta Sports
|Грузія, Молдова