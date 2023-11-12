Поразка Шахтаря, успіх Динамо без Луческу і криза Зорі: підсумки 14 туру та турнірна таблиця УПЛ

Підопічні Пушича неприємно здивували після перемоги над Барселоною, тоді як кияни вдало почали на чолі із Олександром Шовковським. Вашій увазі - головні моменти останнього туру чемпіонату України!

Три центральних матчі

У чемпіонаті України сезону 2023-2024 завершився 14 тур. Вікенд вийшов яскравим, адже одразу три зустрічі претендували на статус центральної, пише 24 канал.

До теми У Шахтаря проблеми: Дніпро-1 переміг "гірників" та очолив турнірну таблицю УПЛ

У восьми матчах команди забили 21 гол, тобто в середньому 2,63 м'ячі за матч. Це непоганий показник як для УПЛ, хоча нерідко бувало більше. Зате жодна із ігор не завершилась нульовою нічиєю. Всі результати туру наступні:

Колос – Минай 2:0

Оболонь – Ворскла 0:1

Полісся – Металіст 1925 2:1

Олександрія – Верес 1:0

Кривбас – Динамо 0:2

Зоря – ЛНЗ 1:2

Чорноморець – Рух 2:3

Шахтар – Дніпро-1 1:3

Основні моменти 14 туру

Головним матчем туру варто назвати битву чемпіона та віцечемпіона, яка завершилась на користь других. Дніпро-1 здобув вольову перемогу над Шахтарем і очолив турнірну таблицю. Для дніпрян це вже восьма перемога у 10-ти матчах УПЛ на чолі з Юрієм Максимовим.

Дебютну перемогу в цьому сезоні відсвяткував Олександр Шовковський, який очолив Динамо після відходу Мірчі Луческу. Кияни здолали на виїзді непростий Кривбас і піднялись на четверте місце за втраченими очками.

Читайте також Перша вікторія Шовковського: Динамо в більшості завдало поразки Кривбасу – відео

Полісся не відстало від лідера, обігравши вдома Металіст 1925. Житомирці тепер другі, адже обійшли Кривбас. А от Чорноморець відвалився від групи лідерів, куди примкнув Рух. Львів'яни здобули яскраву перемогу в Одесі.

Перщої перемоги за три місяці домоглась Олександрія. Підопічні Руслана Ротаня мінімально здолали Верес, але це не дозволило їм залишити зону перехідних матчів.

А ось Зоря продовжує падіння. Вже без Валерія Кривенцова луганці не впорались із ЛНЗ та залишились аж на 14 місці. Також наблизилась до небезпечної зони Оболонь, яка не може виграти вже чотири матчі.

Турнірна таблиця УПЛ

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Дніпро-1 14 9 3 2 19-11 30 2 Полісся 14 9 2 3 22-10 29 3 Кривбас 14 8 3 3 26-14 27 4 Шахтар 12 7 3 2 22-13 24 5 Рух 14 6 6 2 24-16 24 6 Колос 14 4 8 2 11-19 20 7 Чорноморець 13 6 1 6 21-16 19 8 Динамо 11 6 1 4 25-16 19 9 Ворскла 14 5 3 6 15-23 18 10 ЛНЗ 14 4 4 6 14-17 16 11 Металіст 1925 13 4 3 6 12-15 15 12 Оболонь 14 3 4 7 10-20 13 13 Олександрія 14 3 4 7 8-18 13 14 Зоря 12 2 4 6 13-17 10 15 Верес 13 1 5 7 10-20 8 16 Минай 14 0 6 8 6-23 6

Варто знати Перша домашня поразка "моряків": Чорноморець програв Руху в грі з автоголом та пенальті – відео

Найкращі бомбардири УПЛ:

Віталій Буяльський (Динамо) – 6 Максим Задерака (Кривбас) – 6 Олег Кожушко (Кривбас) – 6 Владислав Ванат (Динамо) – 5 Ілля Квасниця (Рух) – 5 Юрій Климчук (Рух) – 5 Андрій Штогрін (Чорноморець) – 5 Олексій Гуцуляк (Дніпро-1) – 5

Розклад 15 туру чемпіонату України