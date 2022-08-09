Коли зіграють Шахтар та Динамо: в інтернет потрапив розклад УПЛ на сезон 2022/2023

В мережу просочився календар наступного чемпіонату України. Перше коло має пройти з 23 серпня по 26 листопада, а битва фаворитів очікується в середині жовтня

Вже за два тижні має стартувати новий сезон чемпіонату України з футболу. Попри війну матчі УПЛ мають пройти на території нашої країни.

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УПЛ ще не публікувала календар турніру, але розклад вже з'явився в інтернеті. Сайт UA-Football виклав дати матчів першого кола чемпіонату України.

Сезон має початись 23 серпня. У першому турі Шахтар зіграє з Металістом 1925, а Динамо – з Інгульцем. Центральною зустріччю має стати битва Зорі та Ворскли, де Віктор Скрипник буде протистояти своїй колишній команді.

Чемпіонат України 2021/2022 не був дограний через напад росії на Україну. На новий сезон не заявились Десна та Маріуполь, їх місця зайняли Металіст та Кривбас.

Загалом же перше коло має завершитись до кінця листопада, 15 тур намічений на 26-те число. Цікаво, що таким чином сезон УПЛ "залізе" на проведення Чемпіонату світу в Катарі, який пройде з 21 листопада по 18 грудня.

Що стосується центральних ігор, то двобій між Динамо та Шахтарем запланований на 7 тур (орієнтовно – 15 жовтня). Ось інші цікаві дуелі по датах:

2 тур. Динамо – Дніпро-1 (28 серпня)

Динамо – Дніпро-1 (28 серпня) 3 тур. Зоря – Динамо (3 вересня)

Зоря – Динамо (3 вересня) 5 тур. Металіст – Шахтар (1 жовтня)

Металіст – Шахтар (1 жовтня) 6 тур. Дніпро-1 – Зоря (8 жовтня)

Дніпро-1 – Зоря (8 жовтня) 8 тур. Динамо – Металіст (19 жовтня)

Динамо – Металіст (19 жовтня) 9 тур. Динамо – Ворскла (22 жовтня)

Динамо – Ворскла (22 жовтня) 9 тур. Металіст – Дніпро-1 (22 жовтня)

Металіст – Дніпро-1 (22 жовтня) 11 тур. Зоря – Металіст (5 листопада)

Зоря – Металіст (5 листопада) 12 тур. Львів – Рух (9 листопада)

Львів – Рух (9 листопада) 12 тур. Металіст – Металіст 1925 (9 листопада)

Металіст – Металіст 1925 (9 листопада) 13 тур. Шахтар – Зоря (13 листопада)

Шахтар – Зоря (13 листопада) 13 тур. Ворскла – Дніпро-1 (13 листопада)

Ворскла – Дніпро-1 (13 листопада) 14 тур. Дніпро-1 – Шахтар (19 листопада)

Дніпро-1 – Шахтар (19 листопада) 15 тур. Шахтар – Ворскла (26 листопада)

Зазначимо, що новий сезон УПЛ може бути закритим. Очікується, що фанатам не будуть казати точні дати та час матчів задля військової безпеки. Ігри турніру мають прийняти Київ, Львів, Рівне, Ужгород, Тернопіль та Ковалівка.