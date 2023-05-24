Хто представить УПЛ в Європі: золото Шахтаря, битва Дніпра-1 і Зорі за ЛЧ та надія для Динамо

Чемпіонат України виходить на фінішну пряму. Залишилось визначити команди, які будуть грати від імені України в єврокубках. 24 канал оцінює шанси та календар претендентів.

Розв'язка у чемпіонаті України 2022-2023 наближається. Лідерам турнірної таблиці залишилось зіграти всього два матчі, але головні інтриги вже по суті вирішені.

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Суттєвий крок до чемпіонства зробив Шахтар. Також майже повністю визначилась п'ятірка команд, що представлять Україну в єврокубках. 24 канал розповідає про ситуацію на верхівці таблиці УПЛ на фініші сезону.

ЧЕМПІОНСТВО

Претенденти: Шахтар (69 очок), Дніпро-1 (64 очка)

Календар останніх матчів:

29 тур. Шахтар – Дніпро-1

Шахтар – Дніпро-1 30 тур. Ворскла – Шахтар

Ворскла – Шахтар 30 тур. Дніпро-1 – Кривбас

Після поразки дніпрян від Ворскли та розгрому Зорі "гірниками" чемпіон фактично визначився. Шахтарю достатньо не програти у наступному турі прямому конкуренту, щоб забезпечити собі золоті медалі.

Навіть в разі поразки "гірники" залишаться попереду на два бали. В такому випадку підопічним Йовічевіча треба буде обіграти Ворсклу на фініші або ж сподіватись на осічку Дніпра-1 проти Кривбаса. У першому колі криворіжці вже долали дніпрян.

Нагадаємо, що чемпіон України має потрапити у раунд плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів (останній раунд відбору до групи). Втім, скоріше за все, переможець УПЛ кваліфікується напряму в групову стадію. Це станеться, якщо:

Манчестер Сіті виграє Лігу чемпіонів. Манкуніанці здобули путівку в групу ЛЧ через чемпіонат, тому звільниться місце саме для чемпіона України.

Інтер виграє Лігу чемпіонів і потрапить у топ-четвірку Серії А. Наразі підопічні Індзагі йдуть третіми, випереджаючи п'яте непрохідне місце на 5 балів за два тури до фінішу. Нічия в наступному турі дозволить "неррадзурі" гарантувати собі місце в ЛЧ та звільнити слот для переможця УПЛ.

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ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Претенденти: Дніпро-1 (64 очка), Зоря (61 очко)

Календар останніх матчів:

29 тур. Шахтар – Дніпро-1

Шахтар – Дніпро-1 29 тур. Олександрія – Зоря

Олександрія – Зоря 30 тур. Дніпро-1 – Кривбас

Дніпро-1 – Кривбас 30 тур. Минай – Зоря

Поразка від Шахтаря викреслила Зорю з претендентів на чемпіонство. Ба більше, вона ще і понизила шанси на срібло, яке дасть путівку у кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Ці шанси могли б зникнути вже у середу, але Дніпро-1 програв Ворсклі та залишив інтригу в силі. Різниця між командами складає три бали, при тому, що підопічні Кучера гратимуть наступного туру проти Шахтаря.

Втім, і у Зорі непростий календар. Олександрія ще не гарантувала собі єврокубки, а Минай бореться за виживання. При цьому Дніпру-1 достатньо здобути одну перемогу для забезпечення другого місця.

Варто знати. Ані Дніпро-1, ані Зоря ніколи не грали в Лізі чемпіонів. Луганці брали участь лише у КЄЧ 1973-1974 після перемоги у чемпіонаті СРСР. Тоді Зоря пройшла у першому раунді АПОЕЛ з Кіпра (2:0, 1:0), але у другому поступились Спартаку з Трнави (0:0, 0:1).

В разі втрати очок від Зорі дніпрян влаштує навіть нічия проти Шахтаря чи Кривбаса. Варто зазначити, що при рівній кількості балів пріоритет буде у підопічних Кучера.

Першим критерієм будуть показники в очних матчах. В них команди обмінялись домашніми перемогами, але Дніпро-1 зробив це більш впевнено – 3:0 проти 2:1 луганців. Тому Зорі треба набирати аж на чотири бали більше за суперника.

Віцечемпіон України, скоріш за все, потрапить у другий кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів у "шлях представників ліг". Це означає, що для потрапляння у групу доведеться пройти трьох суперників. Серед ймовірних суперників – Марсель, Брага, Панатінаїкос, Рейнджерс, ПСВ та інші.

ЛІГА ЄВРОПИ

Претенденти: Зоря (61 очко), Динамо (56 очок)

Календар останніх матчів:

29 тур. Олександрія – Зоря

Олександрія – Зоря 29 тур. Динамо – Верес

Динамо – Верес 30 тур. Минай – Зоря

Минай – Зоря 30 тур. Металіст 1925 – Динамо

Скоріше за все, невдаха у боротьбі Дніпра-1 та Зорі відправиться у кваліфікацію Ліги Європи. Є невеличка ймовірність того, що третім може стати Динамо.

Це можливе лише при одному сценарії – двох перемогах підопічних Шовковського та двох поразках луганців. І якщо перше видається цілком ймовірним, то Зоря не має настільки провалити кінцівку.

Бронзовий призер потрапить в плей-офф раунд кваліфікації ЛЄ, тобто для виходу в групу доведеться пройти одного суперника. Ним може стати ПСВ чи Аякс, Генк, ЛАСК, Славія, Лугано, ПАОК або Олімпіакос тощо.

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ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ

Претенденти: Олександрія (43 очки), Ворскла (39 очок)

Календар останніх матчів:

29 тур. Олександрія – Зоря

Олександрія – Зоря 29 тур. Ворскла – Колос

Ворскла – Колос 30 тур. Рух – Олександрія

Рух – Олександрія 30 тур. Ворскла – Шахтар

В Лігу конференцій направляться 4-5 місця з УПЛ. Одне із них має бути за Динамо, яке стартуватиме з третього раунду кваліфікації і матиме пройти двох опонентів.

Друге місце в цьому турнірі мала б забрати Олександрія після 28 туру. Втім осічка у Рівному разом із сенсаційною перемогою Ворскли над Дніпром-1 залишили інтригу. Втім, вона невелика. За два тури до фінішу команда Ротаня випереджає опонента на 4 бали.

При цьому Олександрія має пріоритет в очних матчах (0:0, 3:0). Для виходу в Лігу конференцій Ворсклі треба здобувати дві перемоги (одна з них – над Шахтарем). При цьому полтавці мають сподіватись, що Олександрія не набере більше одного балу.

Шанси вкрай низькі на те, що "аграрії" втратять своє. П'яте місце УПЛ потрапить у другий кваліфікаційний раунд Ліги конференцій, тому доведеться проходити аж трьох опонентів до групи.

Цікавий факт. Олександрія тричі вже виходила у єврокубки, всі рази – у Лігу Європи. У сезоні 2019-2020 їй вдалось навіть потрапити у груповий раунд, де команда посіла останнє місце у квартеті з Гентом, Вольфсбургом та Сент-Етьєнном, набравши три бали.